明國道南向車流1.3倍！5地雷路段+「國1、國3」施工處易塞車

春節連假期間國道管制措施。（高公局提供）

春節連假期間行駛台61線替代國道1號、3號施工路段。（高公局提供）

明天是春節連續假期第一天，交通部高速公路局今天（13日）晚間公布，明天國道有5處易塞車，且國道1號、3號還有多處路段在施工，提醒用路人改道，南向車流量會是平日的1.3倍。

今天西部國道路網在下午5時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1南向汐止至圓山、三義至后里（事故）、國3南向汐止系統至木柵（事故）、苑裡至中港系統，其餘國道路段大致正常。截至5時，國道交通量為73.3百萬車公里，預估今日交通量為108百萬車公里。

高公局表示，明天（14日）是春節連續假期第一天、小年夜前一天，預估國道交通量為105百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，其中南向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。建議南向用路人可於下午時段出發，節省行車時間。

高公局提醒，在連假期間尖峰時段，國道部分路段可能有長時段壅塞，建議用路人可改行駛台61線替代國1及國3；但行經台61線北向後龍-竹南（玄寶大橋）及雙向龍井-伸港（中彰大橋）等施工路段，請減速慢行並於壅塞時遵循現場導引路線行駛。

國道2月14日北部南向。（高公局提供）

國道2月14日中部南向。（高公局提供）

國道2月14日南部南向。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法