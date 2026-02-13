對美貿易談判農業獲有利條件 業者對農業部、外交團隊打滿分

農業部部長陳駿季部長（左四）召開「農業有確保 競爭更有力」記者會說明台美對等貿易協定對我國農業的影響，會後與產業代表合影。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強（左五）、社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮（左三）、臺北市米穀商業同業公會理事長梁朝凱（左二）、中華民國養雞協會秘書長王建培（左一）、台灣水產工業同業公會秘書長吳姿蓉（右二）。（記者陳逸寬攝）

台美對等貿易協定今（13日）正式簽署，其中農業方面，爭取到不少有利條件，農業部也邀請業者現身說法，包含蘭花、稻米、肉雞、水產與常用鮮乳的連鎖加盟業者，皆對這次關稅談判結果滿意，如蘭花爭取到輸美0關稅、也守住美國稻米、牡蠣、雞肉等進口不降稅，對農業部、外交談判團隊打100分滿分成績，並盼藉此機會促使我國農業提升轉型。

台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，明天春節連假開始，今早就收到很大紅包！美國是台灣蘭花重要外銷市場，佔比40％，去年4月川普提高全球關稅，蘭花業者從0關稅被加到32％，後降到20％，今恢復0％，將帶來很大的商機與契機，降低出口成本、穩定市場報價、提升價格彈性，進一步強化對美市場，估有8％到10％成長力，也是轉型起點，盼讓台灣蘭花在全球綻放。

台北市米殼商業同業公會理事長梁朝凱也說，感謝政府在台美貿易協定中，守住稻米底線，進口稻米不降稅，從去年川普宣布全球關稅，業者本來擔心將開放或增加美國稻米進口配額數量，如今維持現狀，這不只是談判結果，更是農業部對全台數十萬稻農的實質承諾，避免進口米長驅直入衝擊米價與農民生計。

中華民國養雞協會秘書長王建培直言：「農業部打100分！」去年大家開始擔心進口雞肉關稅與配額等，今日得知維持不降稅，國內養雞業者可以過個好年，近年農業部也輔導養雞產業轉型，早期週產量可到380萬隻，現在進步到700萬隻，傳統禽舍也升級為水濂，飼料換肉率從1.6公斤降至1.35公斤，就可換1公斤肉，未來還有農業安定基金，不怕面對國外競爭挑戰。

台灣水產工業同業公會秘書長吳姿蓉也說，美國是台灣水產出口很大的市場，這次對美關稅談到15％，意外得到好的立足點，因為台灣最大的競爭對手國有：中國、越南、印尼等，沒有國家的關稅比台灣還低，對台灣業者是大利基，美國輸台產品降到0關稅，對國內加工業者也是降低成本，相信3月赴美參加波士頓海產展，將可獲得更好訂單。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強也說，美國提高關稅時，有業者致電稱業績損失3到4成，因為出口珍珠與茶葉，且台灣非樹薯粉產地，競爭嚴重，如今台美貿易協定談成，該名業者再度致電稱「謝謝政府關心」，茶葉、樹薯粉（珍珠奶茶原料）豁免0關稅，預計業績可望成長3成；至於進口鮮乳需降稅議題，吳永強認為，去年已向農業部請益，台灣鮮乳不能打價格戰，而是要打價值戰，應創造24小時從產地到餐桌的產品優勢，讓國外進口乳無法比擬，將媒合酪農與品牌合作，創造更多好口味。

