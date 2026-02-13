台美貿易協定助攻台灣農業 農業部長陳駿季估5年內產值增2成

農業部部長陳駿季部長召開「農業有確保 競爭更有力」記者會，說明台美對等貿易協定對我國農業的影響。（記者陳逸寬攝）

我國今（13日）公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住27項農產品防線，成功爭取我國輸美主要農產品項261項豁免對等關稅，並成功爭取46項農產品維持一定關稅，農業部長陳駿季今（13日）表示，預估我國農業整體產值有望在5年內再成長逾2成。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊談定台美關稅15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，並守住稻米、大蒜、紅豆、雞肉、牡蠣等26項農產品防線，相關品項輸入維持現狀，還有46項產品維持一定關稅，其中美豬輸入我國關稅稅率將於第3年減半（有緩降期），並成功爭取我國輸美主要品項的多項農產品蘭花、茶葉、珍奶原料的樹薯粉等共261項農產品豁免對等關稅。

陳駿季評估，受益於ART效益，我國農業產業整體產值有望在5年內成長2成。他指出，我國農業不怕競爭，2002年我國加入WTO時，我國農業產業產值3505億元，2024年已成長到6016億元，農戶所得也從當年86.1萬元成長到2024年128.5萬元。

為掌握ART帶來的新契機，陳駿季表示，將設置3百億元農安基金，基金啟動日部分須待立院通過台美貿易協定審議，就可依照特別預算額度設立，基金會用來持續扶植產業，並確保我國農業競爭優勢，並擴大外銷根基、鞏固產業韌性。他表示，等春節後將即刻展開產業界拜訪並聆聽意見，該基金一定會用在刀口上，提升我國農產品如牛乳等價值。

針對美國液態乳將0關稅輸入，乳業協會盼只有國產鮮奶可標示為鮮奶措施可提早於7月前上路。陳駿季表示，會再與衛福部協調，為提升我國酪農競爭力，將持續鼓勵酪農淘汰寡產母牛，目前國內生乳年產量為45萬噸，未來盼控制於43萬噸。

進口乳部分，陳駿季表示，去年紐國乳0關稅輸入時，酪農也非常擔憂，但檢視該國進口量後發現，紐國液態乳進口量較上一年度增加約8百多噸、保久乳增1400噸，冰磚乳減少1500多噸，冰磚乳通常是1公升冰磚乳還原成4公升業務用乳，換算後整體進口量反而減少，加上美國液態乳只在好市多特定通路販售，農業部將與連鎖加盟協會一起在手搖飲通路推廣使用國產鮮乳，以維持國產乳競爭力。

