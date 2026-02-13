明天情人節好天氣！ 除夕起北東轉濕涼 「這天」全台再回暖

春節連假天氣。（圖由氣象署提供）

明天（14日）是西洋情人節，緊接著就是春節！中央氣象署預報，明天到小年夜前各地晴到多雲，除夕到初二受東北季風影響，北東轉濕涼、中南部多雲到晴，到了初三到初五冷空氣減弱，各地溫度回升，初六則須注意水氣增多，預計開工日（初七）冷空氣增強，北東會再轉為下雨天氣。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天到小年夜前，各地晴到多雲，西半部日夜溫差大，白天溫度25至28度之間、早晚15至20度，只有恆春半島有局部短暫陣雨，東部、東南部地區有零星下雨的機會。



這段回暖的期間，部分地區要留意霧的情形。曾昭誠提醒，今天晚上到除夕上午，金門、馬祖及中部以北地區早晚、除夕當天清晨南部地區易有低雲或局部霧，也就是說除夕當天西半部皆可能起霧，影響能見度，應特別留意。

曾昭誠指出，除夕至初二鋒面通過、東北季風增強，當天北部、宜蘭氣溫下降，白天溫度掉到22度左右，其餘地區白天溫度略降為24-27度，由於冷空氣對低溫影響較小，各地早晚約為15—20度；到了初一、初二，溫度會再略為下降，北部、宜蘭白天約17—19度、早晚15—17度，其餘地區白天21—25度、早晚16—20度。

至於除夕到初二降雨方面，曾昭誠表示，除夕到初一主要是迎風面桃園以北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島及竹苗山區有短暫雨，初二開始降雨趨緩，只有基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠表示，初三到初五東北季風減弱，北部及東北度氣溫稍回升，各地早晚仍涼約17-20度左右，白天則為22-26度，主要為基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠表示，初六開始水氣慢慢增多，預估下一波冷空氣會在開工日（初七）增強，北部、東部會再轉為下雨的天氣，不過後續天氣不確定性較大，仍可能會有變動的機會。

