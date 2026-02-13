為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節來六龜山城走春 守護獸「咕朵朵」萌迎客

    2026/02/13 17:26 記者蘇福男／高雄報導
    六龜山城守護獸「咕朵朵」現身六龜聚寶來轉角處，陪伴遊客共度春節。（六龜區公所提供）

    六龜山城守護獸「咕朵朵」現身六龜聚寶來轉角處，陪伴遊客共度春節。（六龜區公所提供）

    「2026山城奇幻生物祭」六龜山城推出守護獸「咕朵朵」，並串聯在地景點與藝文活動，邀請民眾走進山林溫泉間，體驗六龜獨有的慢活魅力。

    六龜區公所說，活動亮點之一的「咕朵朵」已現身六龜聚寶來轉角處，陪伴遊客共度春節時光，咕朵朵以背負山林溫泉雲霧前行的烏龜造型呈現，融合六龜自然景觀與溫泉文化意象，象徵山城慢活、療癒與守護的精神，可愛溫暖的形象將成為拍照打卡新亮點。

    活動期間結合六龜觀光藝文季「樂動山城．音樂饗宴」同步於春節假期登場，2月14日到22日、27日到28日檨仔腳文化共享空間和寶來社區活動中心有多場音樂演出。

    六龜區公所說，六龜是春節期間規劃慢活輕旅的絕佳選擇，旅遊網紅「伊茲」實地走訪後，推出「六龜慢活一日輕旅行」路線，帶領旅客以輕鬆步調感受自然與人文之美，行程涵蓋有「小桂林」之稱的十八羅漢山，欣賞壯麗礫岩地形景觀；到檨仔腳文化共享空間體驗窯烤麵包手作樂趣；登高造訪六龜大佛祈福迎新年；參觀新落成的六龜區行政中心；還可到寶來感受日式溫泉風情，順遊寶來大街品嘗在地美食。

    六龜區公所邀請民眾春節期間走進山林溫泉間，體驗六龜獨有的慢活魅力。（六龜區公所提供）

    六龜區公所邀請民眾春節期間走進山林溫泉間，體驗六龜獨有的慢活魅力。（六龜區公所提供）

