30月齡以下美牛頭骨、腦開放輸台 衛福部：風險可控

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，其中美牛輸台規範調整，開放30月齡以下牛隻的頭骨、腦、眼睛與脊髓，以及牛絞肉與部分內臟進口，引發熱議，衛福部長石崇良今（13日）出席行政院記者會時強調，此次談判以守護國人健康、以科學證據接軌國際為原則，針對美牛高風險部位仍維持全面禁止，整體食安制度與風險控管並未鬆動，民眾可以安心。

針對外界關注的美牛輸台規範，石崇良說，美國已被國際列為狂牛症「風險可忽略國」，此次調整是在既有風險評估基礎上進行。

食藥署副署長蔡淑貞補充，現行依「食安法」不分牛齡的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉及內臟皆不得輸入，另依相關進口規定，機械回復肉、機械分離肉、迴腸末端，以及30月齡以上牛隻頭骨與脊柱所取得的進階回復肉，也一律禁止。此次協定拍板後，開放30月齡以下牛隻的頭骨、腦、眼睛與脊髓，以及不分牛齡的絞肉與部分內臟（如心、肝、腎），但機械回復肉、機械分離肉等高風險品項仍維持禁止。

石崇良說，此次談判可歸納為「三大重點、四大不變」。首先是加速美國藥品與醫材審查，未來將採認美國核准作為重要依據，縮短上市與健保核價時間，並提高審查透明度，他指出，美國新藥占台灣進口約21%，為最大來源，加速審查有助國人更快取得新藥，而國內藥品以學名藥為主，近年核准國產學名藥占約53%，美國製僅0.2%，雙方市場互補性高，對國內產業影響有限。

第二項重點是基因改造食品管理維持不變，包括上市前查驗、強制標示、禁止未核准產品，以及校園午餐禁用基改食品等規定都不會調整。第三則是美豬、美牛管理均依國際標準調整。

在食安部分，石崇良也強調「四大不變」，包括敏感品項仍禁止進口、肉品原產地持續標示、校園維持採用國產肉品，以及整體食安管理機制不變，讓民眾能清楚選擇。

