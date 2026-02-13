台美貿易協定開放牛內臟藍憂食安 陳菁徽：衛福部有做風險評估嗎？

國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

立法院國民黨團下午召開「回應台美關稅協定」記者會，針對開放美國牛內臟可能造成的食安風險，立法院衛環委員會委員、國民黨立委陳菁徽表示，台灣的飲食習慣與國際不同，對於內臟類的食用比例遠高於歐美國家，包括滷味、黑白切都可能吃到內臟，衛福部有做完整的風險評估嗎？若沒有就不應該貿然開放。

陳菁徽表示，食安一直是台灣社會最關切的公共議題，過去「蘇丹紅」致癌色素風暴，這些案例一再凸顯，政府連在國內生產、流通的食品都無法做到有效溯源與監管，竟然還打算門戶大開，放行風險更高、檢驗難度更復雜的美國牛絞肉與內臟，這豈不是將國人置於更大的險境之中？

請繼續往下閱讀...

陳菁徽指出，這次關稅談判中，包含牛肉內臟（心、肝、腎）、絞肉等，結果民進黨讓這些東西都通過了。但為何我國過去都沒有開放牛內臟等產品進口？最主要原因在於萊克多巴胺的殘留量以及狂牛症，這次談判把萊克多巴胺殘存量「放寬」到與國際相同標準，可是國內肉品卻仍要求零檢出，我們應該用相同的標準來看待食安吧？

陳菁徽指出，過去美國牛隻的肺、胃、腸、肝、腎等內臟均屬禁止輸入項目，正是因為這些組織可能含有較高的萊克多巴胺，具有較高的公共衛生風險。台灣的飲食文化本來就與歐美國家截然不同，對於內臟類食品的食用比例遠高於歐美國家，大家下班後去切一盤滷味、黑白切都很正常，就是會吃到內臟類食品。請問衛福部是否有針對台灣實際飲食型態，重新進行風險評估？

陳菁徽表示，如果政府沒有做完整、可信的風險評估，就不應該貿然開放。請問台灣開放美牛內臟的風險評估做完了嗎？報告在哪裏？

陳菁徽也向準備參選縣市長的民進黨立委賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘、王美惠、陳瑩、陳素月、蘇巧慧喊話，請延續當年劉建國與林淑芬的堅持，在萊豬開放時，不願犧牲國人食安、選擇用棄權來捍衛國人健康。這些人的選區有酪農產業，也有許多養豬、養牛的農民。如今國門大開，美國農產品大舉進口台灣，台灣小農到底該如何生存？民進黨真的要讓自己的選民都一起被犧牲嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法