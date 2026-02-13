嘉義太保馬年春聯「駿耀得祿」 結合名將「王得祿」展現人文底蘊

太保市長鄭淑分展示公所結合在地文史及書法藝術的春聯「駿耀得祿」。（太保市公所提供）

嘉義縣太保市，是清代台籍官員中官位、爵位最高者太子太保王得祿將軍的故鄉，太保市公所結合在地文史與書法藝術，今天發布馬年賀歲春聯「駿耀得祿」，傳遞公所對市民的新年祝福，與對城市未來發展的期許，展現太保深厚的人文底蘊與持續向前的城市精神。

太保市長鄭淑分說，「駿耀得祿」的「駿」象徵良馬奔騰、奮發精進，代表太保市在市政建設、社會福利、產業發展與公共服務上持續前行；「耀」意指光明、榮耀與希望，期許城市能在穩健基礎上持續發光，讓市民共享發展成果；「得祿」取自太保重要人物清代名將王得祿將軍之名，呼應在地歷史記憶，象徵承襲前人護鄉衛土、忠勇奉獻的精神，為城市帶來福祿安康與長遠榮景。

鄭淑分說，透過春聯文字，讓市民在張貼春聯、迎接新年時，也能重新認識太保的歷史脈絡與文化價值，凝聚對家鄉的認同感；感謝太保市市政顧問、嘉義縣書法學會理事長顏文建協助，邀請出身書法世家、深耕書藝多年的楊貴真老師，親自代筆春聯墨寶。

楊貴真曾任嘉義縣書法學會理事長，長年致力於書法創作、教學與推廣，深受藝文界肯定，以渾厚筆力揮寫「駿耀得祿」，為太保市春聯注入更厚實的文化底蘊與藝術價值。

鄭淑分表示，春聯透過各里鄰長系統發送至太保市各家戶，將新春祝福送進每一個家庭，以「駿耀得祿」的吉祥寓意，與市民迎接嶄新的一年。

