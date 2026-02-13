為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    限定版！北斗鎮農會推出「香菜米乖乖」 尾韻濃郁開賣搶瘋

    2026/02/13 17:17 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣北斗鎮農會聯手食品業者開發，推出北斗限定的香菜口味米乖乖。（民眾提供）

    彰化縣北斗鎮農會聯手食品業者開發，推出北斗限定的香菜口味米乖乖。（民眾提供）

    北斗限定！彰化縣北斗鎮是全台最大香菜產地，為推廣在地農產，北斗鎮農會推出結合地方特色的「香菜米乖乖」，將香菜風味融入零食，首發限量2萬4000箱（1箱12包，28萬8000包）上架北斗鎮農會，一箱540元，買一箱送一包，買氣強強滾。

    新品開賣，吸引許多民眾抱著好奇心購買，農會人員忙著補貨，「香菜控」說，鹹中帶甜的口味，入口後的尾韻味道蠻重，對喜歡吃香菜的人來說，一口接一口越吃越順口。但也有「乖乖迷」說，從小吃到大的「五香」乖乖才是經典！

    北斗鎮農會表示，北斗長年以香菜聞名，全台市占率超過7成，種植面積約240多甲，是不少餐飲業者的重要供應來源。這次與食品業者合作開發創意商品，希望透過熟悉的零食形式，讓更多人認識北斗香菜，也替農民拓展通路。

    農會總幹事陳瑩昇說，北斗位處中部平原，氣候穩定，不像南部太熱、北部太冷，香菜品質優、產量豐。近年農會積極加工聯名商品，吸引年輕人，這款香菜乖乖就是話題作，盼為農產加值。

    香菜米乖乖除了顏色有正宗香菜綠色外，口感尾韻香菜味道濃郁。（民眾提供）

    香菜米乖乖除了顏色有正宗香菜綠色外，口感尾韻香菜味道濃郁。（民眾提供）

    北斗鎮農會新上市香菜米乖乖，開賣掀起搶購，農會忙著補貨上架。（民眾提供）

    北斗鎮農會新上市香菜米乖乖，開賣掀起搶購，農會忙著補貨上架。（民眾提供）

    熱門推播