騎鐵馬迎馬年 台南推台江單車走春數位地圖

山海圳國家綠道內海之路串連台江十六寮環村單車道，邀請民眾歡騎鐵馬迎馬年。（台江分校提供）

春節走春何處去？台南社大台江分校推出「山海圳｜台江環村單車道」走春數位地圖，由綠道志工匯整「山海圳國家綠道」、「台江十六寮環村單車道」地圖，以及YouBike與公車站牌資訊，倡議民眾騎鐵馬或搭公車，沿山海圳國家綠道，體驗台江文化及生態之美，迎接馬年到來。

台南市安南區古稱台江，人口逾20萬人，其中包括許多新住戶，台江分校志工指出，希望藉由走春數位地圖，帶民眾認識台江。

民眾可以從安南水上運動中心，騎著YouBike，沿山海圳綠道展開走春路線，一路往西到四草湖起點，參觀桶更寮「貝克氏鹽草生態詩牆」，尤其黃昏夕陽映襯著古橋墩的美景，更是單車族的祕密景點；往東則可騎到由海佃國小與海佃國中之間的「護蟹公車站牌」，看看這座由小台江親師生倡議設計的特色公車站牌，轉搭901公車到市立圖書館。

台江十六寮環村綠道路線，則可以先到海尾朝皇宮參拜大道公，再從大道公園騎著YouBike到台江文化中心走春，參觀「台江十六寮庄頭詩展」、「台江流域專題研究展」，再沿著海尾水圳綠道，騎到十三佃鄭家百年古茨，參訪農村社區博物館、拓印台江十六寮古地圖，再前往十三佃慶興宮、總頭寮興安宮、布袋嘴寮百年魚木、中州寮保安宮、清滔巖、台灣歷史博物館等，走讀台江十六寮村廟。

「山海圳｜台江環村單車走春地圖」下載網址：https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-2WQK_gPF8cUsY63bMCJKD62ewmyxwI&usp=sharing。

台南社大台江分校推出「山海圳｜台江環村單車道」走春數位地圖。（記者劉婉君翻攝）

位於海佃國小及海佃國中間的「護蟹公車站牌」，由小台江親師生倡議，守護招潮蟹生態。（台江分校提供）

山海圳國家綠道內海之路，黃昏景致映著古橋墩，為單車族的秘密景點。（台江分校提供）

山海圳國家綠道四草湖桶更寮，正展出由台江親師生創作的「貝克氏鹽草生態詩牆」。（台江分校提供）

