只送不賣 王爺奶奶年初二回娘家 九如鄉農會推出平安發財餅

九如鄉農會推出王爺奶平安發財餅。（記者葉永騫攝）

九如鄉三山國王廟王爺奶奶三年一科回娘家，今年即將在大年初二舉行，恰巧九如鄉農會總幹事龔泰文推出王爺奶平安發財餅，廟方立即訂購2000份「平安發財餅」做為活動用品，只送不賣。九如鄉農會總幹事龔泰文表示，農會正全力趕工，趕在年前完成。

三山國王廟大王爺與麟洛鄉姑娘徐秀桃「神人聯姻」的傳奇故事為鄉民所津津樂道，相傳大王爺出巡到麟洛鄉，與民女徐秀桃一見鍾情，因而結為連理，大年初二（3年1科）王爺奶奶要回麟洛鄉娘家，已成為九如、麟洛鄉地方宗教盛事。

今年九如鄉農會總幹事龔泰文推出王爺奶平安發財餅，三山國王廟主委許仁壽一口氣訂購2000份，供廟方祭典活動使用，希望信眾與香客一同前來共襄盛舉。

龔泰文表示，王爺奶平安發財餅由九如鄉農會推廣部成員、家政班媽媽及四健會會員共同烘焙而成，中式的古禮糕餅，不僅保留傳統製餅技法與古早味，更融合現代風格與創意呈現，無論節慶、喜慶或日常享用，都能體驗台灣中式糕餅的文化與在地人情味。

九如鄉農會總幹事藉由平安發財餅，在新的一年祈願民眾，一起沾沾喜氣「王爺神威震海東、王爺奶慈悲護眾生」。

九如鄉農會四健會成員全力趕工，製作王爺奶平安發財餅。（記者葉永騫攝）

