為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北蘆洲鴨母港炮仗花初綻 「橘紅瀑布」 走春正當時

    2026/02/13 17:04 記者翁聿煌／新北報導
    新北市蘆洲鴨母港溝炮仗花如同爆竹炸開，喜氣洋洋。（記者翁聿煌攝）

    新北市蘆洲鴨母港溝炮仗花如同爆竹炸開，喜氣洋洋。（記者翁聿煌攝）

    隨著農曆春節腳步逼近，新北市蘆洲區鴨母港溝兩岸的「炮仗花」也捎來春日喜訊，在鴨母港溝兩側堤岸，已有不少炮仗花悄悄吐露花苞與初綻橘紅花朵，目前已見初綻景色，預計農曆春節期間天氣將轉晴回暖，炮仗花將全面盛開，形成壯觀的橘紅花海，適合市民朋友新春假期「走春」賞花。

    新北市水利局長宋德仁指出，鴨母港溝過去給人的印象較為陳舊，但在市府近年積極整治與環境優化下，如今已變身為水質清澈、生態豐富的休憩景點，常可見白鷺鷥駐足，除了水環境改善，市府團隊在兩岸河道綿延約500公尺的人行道旁，種植了大量的炮仗花，炮仗花因花型長筒狀、成串垂墜如下垂的鞭炮而得名，帶有「紅紅火火」、「富貴吉祥」的寓意，十分應景。

    宋德仁說，今年花況受近日冷氣團影響，花朵綻放速度稍緩，目前正處於「蓄勢待發」階段，這幾天民眾路過已可看見花苞掛滿枝頭，預估隨著春節假期天氣好轉，陽光灑落之際，成千上萬的炮仗花將瞬間「炸」開，屆時兩岸堤牆將被橘紅色的花瀑覆蓋，展現如黃金瀑布般的壯麗視覺效果。

    交通資訊如下：民眾可從捷運蘆洲站1號出口，轉乘公車14、581、806、816、橘16、橘17公車，至「永安里」站下車，步行3分鐘即抵達鴨母港溝；自行開車導航蘆洲永安南路二段及中山二路交叉口，蘆洲鴨母港溝炮仗花位於蘆洲區中山二路至白鷺之衍橋間兩側堤牆上。

    新北市蘆洲鴨母港溝炮仗花探頭，靜待春節滿開。（記者翁聿煌攝）

    新北市蘆洲鴨母港溝炮仗花探頭，靜待春節滿開。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播