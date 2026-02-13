為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    來走春！台中文化景點新春活動一次看

    2026/02/13 16:59 記者黃旭磊／台中報導
    馬年春節連假期間，台中市文化局推出市集、展覽及音樂等多項展演。（文化局提供）

    春節連假明天週六（14日）展開，台中市文化局於大年初一至初六期間，串聯文化場域，推出「眷村麵食文化特展—麵蒔麥語」等市集、展覽、音樂演出活動，豐富民眾走春選擇，文化局長陳佳君說，邀請民眾在輕鬆漫遊中，感受台中年節溫度與城市文化魅力。

    台中市眷村文物館將於大年初一，2月17日開館，展出「眷村麵食文化特展—麵蒔麥語」，透過橫跨百年麵食文化脈絡，呈現眷村飲食記憶與人情味，館方強調，展覽重現庶民餐桌上生活智慧，歡迎民眾走訪北屯新村，深入認識眷村飲食文化。

    除了眷村年節文化，歷史建築林懋陽故居（一德洋樓）年初二18日至初五，辦理「咆哮年代音樂時光—人氣歌手歡唱賀新春」，每天下午3時至5時，邀請人氣歌手演唱經典好歌，並開放現場點歌互動，讓音樂陪伴民眾搖擺迎新春。

    陳佳君強調，台灣民俗文物館「食器有聲・臺味有味」，古早飲食文化日常展覽，以台灣傳統飲食文化為核心，藉由碗、盤、匙、筷等器物展示，引導民眾從「吃飯」理解常民文化深厚底蘊。

    文化局說，剛開幕的台中市立美術館初二開館，大墩、葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心、港區藝術中心、纖維工藝博物館及中市圖皆於初四開館，歡迎至官網（https://www.culture.taichung.gov.tw/3209393/post）查詢。

    馬年春節連假活動滿滿。（文化局提供）

