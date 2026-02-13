台南走春3大廟估湧人潮 警三分局預設「防塞」路線

2026年春節安南區宮廟走春湧現人潮，三分局於3間宮廟周邊部署警力，加強交管與疏導，確保民眾平安。（警方提供）

台南安南區聚集3大廟宇，分別有正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮與四草大眾廟、農曆春節走春祈福人潮升溫，面對交通擁塞硬仗，南市警三分局提前完成交通規劃與警力部署，鎖定安明路、北汕尾路等重要聯外道路與易壅塞路口，採彈性交通管制、人車分流與機動疏導，並預設不同的「防塞」路線，提供民眾參考，維護春節期間交通秩序與用路安全。

四草大眾廟春節期間舉辦擲筊求純金帥鍊、乞發財金等祈福儀式，警方預計會吸引不少信眾參與，建議民眾可由安平四草大橋或本田路銜接大眾路進入會場，以分散車流。

請繼續往下閱讀...

鹿耳門天后宮過年期間發行台江限量紀念幣，也帶動收藏與參拜人潮，建議車輛由安明路轉北汕尾路，循媽祖宮路或顯宮二路進入停車場，離場則由媽祖宮五街接北汕尾二路駛離，再經四草大橋往安平方向銜接周邊景點與餐飲動線，避免車潮集中。

正統鹿耳門聖母廟是安南區春節期間人潮最集中的廟宇，春節會有七星平安橋、躦轎腳、補財庫、摸春牛等迎春祈福活動，由於每年都吸引大量香客湧入，警三分局將在國姓橋、安明與安中路口、安明與北汕尾路口及安明與本田路口設置交整崗，加派義交協助引導尖峰車潮。

三分局表示，因應3間宮廟周邊交通需求，加派義交協助停車引導與周邊道路疏導，採機動管制與彈性調度應對尖峰車潮。警方也呼籲民眾多利用大眾運輸工具，配合員警與義交指揮、遵守交通規則，共同維護春節走春祈福路線順暢與行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法