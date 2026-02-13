為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投燈會水舞尬煙火！安心亞、戴愛玲2/14熱力開唱

    2026/02/13 17:00 記者劉濱銓／南投報導
    南投燈會2月14日盛大登場，開幕晚會有安心亞等知名歌手熱力開唱。（草屯鎮公所提供）

    2026南投燈會明天2月14日情人節開跑，迎接馬年，不僅有飛馬「雙主燈」，還有結合日本人氣IP「反應過激的貓」聯名燈區。開幕晚會安心亞、戴愛玲、姑慕．巴紹接力開唱，水舞結合煙火表演壓軸，燈會將展至3月8日。

    南投縣政府說，今年主燈區首創「雙主燈」，包括嶄新的「凌光之翼」飛馬主燈，以及12年前在中興新村展演的台灣燈會馬年主燈「龍駒騰耀」，經重新詮釋設計，塑造成夢幻獨角獸「飛馳樂園」主燈。

    南投燈會更攜手日本超人氣IP「反應過激的貓」，規劃專屬大型燈區，展現南投縣13鄉鎮市的特色景點與文化。

    縣府說，明天燈會開幕，還有鐵肺歌后戴愛玲、女神安心亞、金曲獎最佳原住民語歌手姑慕．巴紹輪番熱唱，15日晚間則有男團Saturnday演出，2月19日曾心梅、蔡秋鳳、葉璦菱等實力派唱登台，讓民眾賞燈之餘，也能欣賞精彩的音樂饗宴。

    南投燈會迎接馬年，首創飛馬「雙主燈」。（南投縣政府提供）

    南投燈會除了飛馬「雙主燈」，還有「反應過激的貓」聯名燈區。（南投縣政府提供）

