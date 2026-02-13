春節連假逢情人節 北市這幾處輕鬆浪漫賞花

台北市水利處在古亭河濱配置25萬盆盆花，賞花期到3月中。（記者何玉華攝）

春節連假開始正逢西洋情人節，賞花浪漫又不傷荷包，台北市水利處在市區的古亭河濱公園布置了25萬盆草花，空間寬闊又交通方便，是春節賞花首選；搭捷運可達的花博圓山園區，炮仗花正值全年最佳觀賞時節，貓空樟樹步道的金黃魯冰花及鄰近的指南風景區櫻花林，也都開始綻放。

水利處表示，古亭河濱花海配置25萬盆的粉、紫色系草花妝點，金魚草、維多利亞鼠尾草、醉蝶花、薰衣草、麝香木等，花期預計到3月中；搭配花海裝置休憩帳篷，讓人在花海間漫步拍美照，還能歇息感受冬日暖陽與開闊藍天。花海位於古亭河濱公園籃球場旁，從捷運公館站、公館商圈沿思源街步行，即可抵達。

水利處也提醒，北市河濱公園已經全面禁止燃炮放煙火，一旦巡查人員發現會直接取締，並依「臺北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰每次2400元至6000元。

台北市區搭捷運就能抵達賞花的，還有花博圓山園區的炮仗花，從圓山捷運站一號出口即可看見，橘色系如鞭炮般成串垂掛，明亮的顏色相當喜氣。園區廣大，平坦好走，適合輪椅族、推車族及年長者前來同遊。

大地處在貓空營造的樟樹步道魯冰花海外，在指南風景區後山山徑栽植櫻花林，近期貓纜「指南宮站」附近的櫻花陸續綻放，一出站即可看見粉色櫻花盛開；大地處預估，山頂上的櫻花將在2月底至3月上旬接續綻放，民眾走訪指南風景區，前山有竹柏參道，後山有櫻花林，還可到指南宮參拜祈福。

台北市水利處在古亭河濱配置25萬盆盆花，賞花期到3月中，還有休憩帳篷。（記者何玉華攝）

圓山花博園區明亮橘色系的炮仗花相當喜氣。（台北市公園處提供）

