春節交通》國道、高鐵、台鐵最尖峰 全落在「這1天」

春節連續假期明天展開，交通部今（13日）公布連假期間車流、運量估計，今年包括高鐵、台鐵、國道上的運量最高峰「全都在初三（19日）」，提醒民眾注意。

國道部分，根據交通部高速公路局預估，返鄉旅次為主、約佔6成，從2月14日至2月22日，共計9天，預估在2月19日初三達到最大量，達135百萬車公里，最大量可達平日1.5倍。

高鐵平均單日運量約22萬人次、例假日可達30萬人次。根據高鐵公司推估今年春節連續假期期間的運量，初三（19日）將達到運量巔峰，低推估約33萬人次、高推估為35萬7000人次；往年僅約31萬8911人次。

根據高鐵公司規劃，預先規劃自由座旅客排隊動線，含付費區及非付費區，依據現場旅客人潮狀況，分派各站控管自由座上車人數，以機動調配車站自由座上車人數。另外，會在車站加強廣播，請自由座旅客禮讓對號座旅客優先上車；車上廣播提醒對號座旅客提早準備下車。

高鐵公司也將在車站大廳、付費區、月台等旅客動線張貼標誌及地貼、車站廣播，提醒旅客（大件/多件行李、輪椅/嬰兒車、年長、孕婦）優先搭乘電梯，並於多媒體電視播放安全宣導影片，另尖峰時段加派工讀生，適時導引旅客改搭電梯。

台鐵部分，春節旅遊人潮將從2月17日初一開始，一直到2月20日初四間湧現，加上2月19日初三到2月21日初五將有返工旅次，預估全線單日最高運量落在2月19日初三。

台鐵公司在全線加開列車，疏運期間從2月12日到3月2日，有包含228和平紀念日連續假期。台鐵公司表示，疏運期間，全線平均運能較平日增6.6%，其中西線增加4.1%、東線增加13.3%、南迴線增加6.8%。

高鐵春節期間預估旅運量。（高鐵公司提供）

春節期間國道管制措施。（高公局提供）

