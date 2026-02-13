為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    即時路況影像搶先機！春節連假嘉市警局啟動交通疏導

    2026/02/13 16:33 記者林宜樟／嘉義報導
    春節期間國道1號嘉義交流道實施「入口匝道儀控管制」。（嘉義市警察局提供）

    春節期間國道1號嘉義交流道實施「入口匝道儀控管制」。（嘉義市警察局提供）

    春節連續假期明天（14日）開始，預期將湧現返鄉及旅遊人潮，嘉義市警察局針對南下、北上返鄉交通要道、嘉義火車前（後）站、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路及市區易壅塞路段中山路、忠孝路及林森東（西）路等路段，加強交通指揮疏導，疏解返鄉旅遊車潮。

    市警局表示，官網首頁設置交通專區「嘉義市即時交通路況影像監看系統」，可查詢嘉義市即時路況資訊，或掃描二維碼查詢即時路況資訊，供民眾事前作好行程規劃，避開交通壅塞路段。

    春節連續假期國道1號嘉義交流道實施「入口匝道儀控管制」，2月19日（初三）及2月20日（初四）下午1點至晚上6點實施「高乘載管制」措施，請駕駛人配合交管人員或依交通號誌指示循序行駛；警方將同步加強交通疏導及管制，如遇壅塞情形，建議駕駛人可多利用林森東路（往國3竹崎交流道）、彌陀路（往國3中埔交流道）及博愛路（往國1水上交流道）等聯外道路為替代道路，避開往國1北港交流道車潮。

    警方進行交通疏導。（嘉義市警察局提供）

    警方進行交通疏導。（嘉義市警察局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播