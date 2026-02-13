即時路況影像搶先機！春節連假嘉市警局啟動交通疏導

春節期間國道1號嘉義交流道實施「入口匝道儀控管制」。（嘉義市警察局提供）

春節連續假期明天（14日）開始，預期將湧現返鄉及旅遊人潮，嘉義市警察局針對南下、北上返鄉交通要道、嘉義火車前（後）站、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路及市區易壅塞路段中山路、忠孝路及林森東（西）路等路段，加強交通指揮疏導，疏解返鄉旅遊車潮。

市警局表示，官網首頁設置交通專區「嘉義市即時交通路況影像監看系統」，可查詢嘉義市即時路況資訊，或掃描二維碼查詢即時路況資訊，供民眾事前作好行程規劃，避開交通壅塞路段。

春節連續假期國道1號嘉義交流道實施「入口匝道儀控管制」，2月19日（初三）及2月20日（初四）下午1點至晚上6點實施「高乘載管制」措施，請駕駛人配合交管人員或依交通號誌指示循序行駛；警方將同步加強交通疏導及管制，如遇壅塞情形，建議駕駛人可多利用林森東路（往國3竹崎交流道）、彌陀路（往國3中埔交流道）及博愛路（往國1水上交流道）等聯外道路為替代道路，避開往國1北港交流道車潮。

警方進行交通疏導。（嘉義市警察局提供）

