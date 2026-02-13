為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台積電助孕？ 高雄廠周邊行政區 出生率居前段班

    2026/02/13 16:25 記者侯承旭／高雄報導
    台積電高雄廠周邊行政區的嬰兒出生率較高。（記者侯承旭攝）

    高雄市去年共1萬2453名嬰兒出生，平均出生率為千分之4.57，若以個別行政區分析，台積電設廠的周邊行政區出生率普遍較高，被戲稱「台積電可助孕」。

    根據高市府統計，去年高雄市38個行政區中，出生率最高的是茂林區與那瑪夏區等原住民行政區，都超過千分之8；若扣除原住民行政區，仁武區出生率達千分之6.63全市最高，其餘依序為永安區千分之6.29、橋頭區千分之6.14、楠梓區千分之5.66。台積電已在楠梓區設廠，而橋頭區與仁武區正巧都緊鄰楠梓區，上述3個行政區的出生率都居高雄市名列前茅，「台積電可助孕」的觀點成為話題。

    官員表示，台積電並不會直接拉抬出生率，卻有產業群聚的強大效應，台積電宣布在高雄投資設廠以來，相關供應鏈廠商也跟著到高雄投資設據點，陸續創造不少薪資較高的職缺，吸引年輕人到高雄就業，這些年輕族群優先選擇楠梓區與周邊行政區落腳，間接也拉抬出生率，這就是產業轉型與企業投資的正向循環。

    房仲人士說，過去兩年在楠梓、仁武、橋頭的新建案，去化速度很快，每逢假日常看年輕人搬家入住，顯得「生機盎然」，人口增加且年輕化，也會帶動商業活動進駐台積電周邊區域。

