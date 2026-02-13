偶像夢碎！知名女僕咖啡廳欠薪500萬 員工：不付錢還說我是賠錢貨

台北市議員張志豪今陪同受害者召開記者會，控訴洪姓雇主欠薪。（記者甘孟霖攝）

青年求職要當心！台北市議員張志豪今（13日）揭露，知名女僕咖啡廳「Kirabase」及經紀公司「絢星娛樂」的老闆洪黃威利用少年、少女們的星夢吸引許多人加入公司，卻長期拖欠工資，至今共積欠36名員工、超過560萬元薪資。洪姓雇主表示，金額並未如這些員工所說這麼多，一切也依合約、法規行事，如果針對勞資糾紛調解不滿意，後續走司法途徑他也配合。

張志豪今陪同10多位受害者召開記者會指出，雇主以國發會文策院已入股投資來為公司掛保證，營造值得信賴的企業形象，卻持續拖欠勞工薪資，甚至有員工長達半年未領到完整薪水、卻只被要求共體時艱，年終之際人人都在曬尾牙年終，他們只能在這裡討血汗錢。

張志豪指出，洪姓雇主旗下「火星貓股份有限公司」、「綺麗堂」、「絢星娛樂」3家公司已有數十名員工忍無可忍，選擇離職並申請勞資調解，每人平均被積欠的薪資加上資遣費預估達數十萬元，甚至有個案超過百萬元；公司還欠繳勞保及勞退6%提撥；更有員工是臨時才發現自己「被離職」等種種荒謬情事。

張志豪批，洪黃威明知付不出薪水，也不願意縮編正常裁員，讓大家受不了欠薪主動申請終止契約，再用勞資調解要求折扣要求分期，不接受的就上法院訴訟，以拖待變；在已承認無法發放薪資的情況下，仍以名下「KIRABASE」綺麗堂女僕咖啡廳的名義，持續刊登徵才廣告，這些職缺鎖定懷抱偶像夢的年輕女孩，誘騙她們入職後販賣自己的照片或周邊商品，再故技重施拖欠薪水。

受害員工A表示，先前也多次檢舉公司未付薪水，勞動局也罰了，卻還是無法討回應得的薪水，勞工真的很無助，不知如何尋求幫忙。受害員工B控訴，老闆不只在群組公開她的私密薪資，還羞辱說她的產值不如薪水，是賠錢貨。受害員工C說，很多人來公司都是為了追一個明星夢，老闆還有品牌女團，並承諾有啦啦隊表演機會、舞蹈培訓等，但後續也都不了了之，公司要求員工自辦活動，很多時候還要員工自掏腰包，根本入不敷出。

張志豪要求，勞動局應做勞工最堅實的後盾，要求業者主動面對，若屆期仍不履行，應針對積欠資遣費等依法加重處罰；勞工若提起訴訟，應主動提供涉訟補助，並協助受害勞工進行職涯輔導及就業媒合；青年局也應建立完整SOP，防堵不肖企業利用年輕人的夢想進行剝削，協助青年朋友慎選工作。

張志豪表示，洪姓雇主種種行為是否已構成詐欺事實，警察局應立即徹查，絕不能讓惡意欠薪的慣犯繼續逍遙法外；若經調查的確有構成詐欺或違反公司法30條疑慮，請商業處拿出魄力撤銷或廢止該經理人的登記。

勞動局指出，洪姓雇主幾間公司過去分別被查出有工資延遲給付、超工時、使員工連續出勤超過7日等情事，共被罰28萬元；目前仍有案例持續調解當中，後續如不滿調解結果，勞動局可以提供律師費、裁判費的補助，可洽勞動局諮詢。警局說，會協助被害人報案後依法追查、嚴辦。

