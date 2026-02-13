中台灣燈會最萌導覽員 網紅「貓貓」拍宣傳片開箱4大主題

最萌導覽員上線，超人氣網紅貓貓拍片宣傳，帶路解鎖民政燈區。（市府提供）

2026中台灣燈會2月15日至3月3日將在台中中央公園登場（除夕休展），民政燈區「幸福祈願村」串聯山、海、屯、城4大指標宮廟；民政局長吳世瑋表示，今年再度邀請超人氣甜美網紅「貓貓」拍宣傳影片，化身可愛導覽員，帶領民眾直擊燈區亮點。

民政局指出，在宣傳影片中，貓貓化身最萌導覽員，穿梭燈海逐一開箱「山、海、屯、城」4大主題燈組，帶領民眾一秒掌握必拍亮點。屯區以大里七將軍廟為靈感，打造氣勢十足的七將軍爺燈組，象徵忠義守護，貓貓更與義犬造型花燈俏皮互動，現場傳來可愛「汪汪」聲響，萌度爆表；海線結合梧棲鴨母寮永天宮，由媽祖端坐舞台中央、永天小鴨護駕，搭配乘浪祥舟與流動光影，營造「海上安瀾」的祝福氛圍。

而山區由豐原慈濟宮發想，將點燈祈福、平安橋及燈謎巧妙轉化為互動體驗，讓大小朋友邊賞燈邊許願；城區則攜手南屯萬和宮，以龍馬神獸為主視覺。

除4大主題燈組外，並同步推出「心願發射站」與「果漾變身趣」2項AR互動體驗，邀請民眾化身繽紛水果人或彩繪專屬天燈，將祝福與心願送上夜空。

民政局表示，民政燈區「幸福祈願村」現場特別設置2台姆明主題拍貼機，推出「雲朵款」與「經典款」2款限定相框，讓民眾輕鬆拍出專屬燈會回憶。2月21日、22日及3月1日、3日晚間7時10分至7時40分，姆明人偶也將驚喜現身「心願發射站」，與民眾近距離互動合影。

此外，2月28日晚間7時至7時30分於七將軍廟「忠義護鄉土」燈組後方舉辦「姆明的燈謎時光」，6時30分發放限量50張號碼牌，猜對燈謎即可與姆明人偶合照。

「幸福祈願村」導覽影片已在民政局YouTube頻道（https://youtu.be/9krSlXMvb7o）推出。

