9天假來了！賴清德視察春節交通疏運 佩服「交通隊」善用科技預測運量

總統賴清德今天（13日）下午前往台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運，聽取交通部各單位簡報。（記者叢昌瑾攝）

總統賴清德今天（13日）下午前往台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運，聽取交通部各單位簡報。他在致詞時表示，很佩服交通部「交通隊」們善用人工智慧等科技，來預測何時、何地運量最高，哪處最壅塞，也感謝各單位人員在國人放假時，仍加班讓國家運作順暢。

台鐵公司、高鐵公司、高速公路局、公路局和桃園機場公司等單位陸續做春節疏運簡報。賴清德表示，根據各單位推估，今年春節的輸運量會比去年多，第二則是各單位準備的輸運量也高於目前推估，「之所以有辦法如此，很多人加班、高鐵及早發車、較晚才回到車站，維修人員短短幾個小時進行維修，這看得出來很辛苦」。

賴清德說，第三是各個「交通隊」運用科技來推估，哪一天輸運量最高、哪一天最少，運量最高的那一天，哪一個時間點又會最高？哪一個地點是交通壅塞地點，做好各種準備計畫，非常令人敬佩。

賴清德說，他要利用這機會感謝大家，「國人難得有春節假期，是否能夠快樂出門、平安回家，要靠你們了，國人放假、你們在加班，但是有意義的，讓國家運作順利，國人辛苦一年，假日能夠好好休息」。

