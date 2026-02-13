為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    9天假來了！賴清德視察春節交通疏運 佩服「交通隊」善用科技預測運量

    2026/02/13 16:08 記者吳亮儀／台北報導
    總統賴清德今天（13日）下午前往台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運，聽取交通部各單位簡報。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今天（13日）下午前往台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運，聽取交通部各單位簡報。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德今天（13日）下午前往台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運，聽取交通部各單位簡報。他在致詞時表示，很佩服交通部「交通隊」們善用人工智慧等科技，來預測何時、何地運量最高，哪處最壅塞，也感謝各單位人員在國人放假時，仍加班讓國家運作順暢。

    台鐵公司、高鐵公司、高速公路局、公路局和桃園機場公司等單位陸續做春節疏運簡報。賴清德表示，根據各單位推估，今年春節的輸運量會比去年多，第二則是各單位準備的輸運量也高於目前推估，「之所以有辦法如此，很多人加班、高鐵及早發車、較晚才回到車站，維修人員短短幾個小時進行維修，這看得出來很辛苦」。

    賴清德說，第三是各個「交通隊」運用科技來推估，哪一天輸運量最高、哪一天最少，運量最高的那一天，哪一個時間點又會最高？哪一個地點是交通壅塞地點，做好各種準備計畫，非常令人敬佩。

    賴清德說，他要利用這機會感謝大家，「國人難得有春節假期，是否能夠快樂出門、平安回家，要靠你們了，國人放假、你們在加班，但是有意義的，讓國家運作順利，國人辛苦一年，假日能夠好好休息」。

    總統賴清德及交通部長陳世凱13日前往台北車站視察「春節假期交通疏運情形」聽取簡報並慰勉。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德及交通部長陳世凱13日前往台北車站視察「春節假期交通疏運情形」聽取簡報並慰勉。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德及交通部長陳世凱13日前往台北車站視察「春節假期交通疏運情形」並聽取簡報。（記者叢昌瑾攝）

    總統賴清德及交通部長陳世凱13日前往台北車站視察「春節假期交通疏運情形」並聽取簡報。（記者叢昌瑾攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播