先暖後涼！春節假期天氣1張圖秒懂 開工冷空氣報到

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別製圖，讓民眾一眼看懂連假天氣。（取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

9天的春節假期明（14日）起跑，不少民眾已準備返鄉或出遊。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別製圖，讓民眾了解連假天氣。粉專指出，春節假期天氣將以東北季風為主軸，整體呈現「先暖後涼、涼暖交替」的型態。雖然連假期間暫無強冷空氣南下，但日夜溫差大，且開工前後預期將有另一波強冷空氣襲台，提醒民眾注意。

春節各階段天氣概況

小年夜至除夕前（14日至15日、週六至週日）：全台暖陽、日夜溫差大

請繼續往下閱讀...

連假首兩日在東南風吹拂下，全台氣溫明顯回升，各地天氣晴朗穩定。雙北、桃園及中南部高溫可達29°C，但早晚偏涼，最低溫僅約15-16°C，民眾需留意接近15°C 的劇烈溫差。

除夕當天（16日、週一）：鋒面快速通過，北東轉雨

除夕當天將有一道鋒面快閃過境，北部及東部地區將轉為陰天或小雨，氣溫略微下降；中南部地區影響較小，維持多雲到晴的天氣。

初一至初二（17日至18日、週二至週三）：東北季風增強，北台灣濕涼

受東北季風影響，北部與東部地區將轉為「全天濕涼」的型態，容易有陣雨發生，高溫降至19°C 左右。中南部則依舊持續晴朗，但清晨受輻射冷卻影響，感受較冷。

初三至初四（19日至20日、週四至週五）：水氣減少，白天回暖

隨水氣減少，北部將恢復為多雲到晴，中南部維持晴朗。各地白天氣溫回升，感受舒適溫暖，僅宜花東地區仍有零星短暫雨。

粉專特別提醒，雖然連假期間冷空氣強度偏弱，但清晨與夜間依舊偏涼，建議戶外活動或往山區移動的民眾採取「洋蔥式穿衣法」，以便隨時因應氣溫變化調整。

另外，冬季尚未結束。預估在年假尾聲或開工當日，可能還會迎來一波較強的冷空氣。提醒民眾在享受假期的同時，也要持續關注最新的天氣動態，為開工後的降溫做好準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法