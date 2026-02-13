桃園市僅3公所、30個共享車位上路 春節共享車位全面啟用跳票

桃園市第一批開放30個車位，其中桃園區公所提供4個車位。（記者謝武雄攝）

桃園市政府推動共享車位，協調公家單位、機關釋出228個車位，其中135格在景點，方便民眾假日出遊停車；預估農曆年前可開放桃園、蘆竹、龍潭3區公所管理的30個平面車位，初期試水溫以每小時20元收費，只是交通局長張新福之前信誓旦旦地拍胸腑保證春節前共享車位可全部上路，如今只開放3個公所，僅達標1成多，對紓解假日停車只是杯水車薪。

張新福說，由於是各機關、單位釋出車位，得標的USPACE必須逐一洽談，且必須要足夠的軟硬體系統，讓釋出的車位與原有車位不致混淆或錯停，另外停車費率也是問題，很多機關很保守怕被民眾罵搶錢，才會導致整個進度不如預期，由於營業後才有入帳，USPACE也很積極和各單位洽談，希望228個車位儘快上線。

請繼續往下閱讀...

交通局停車管理科長曾啟倫表示，共享車位推動第一階段計畫，於春節期間開放區域，包含桃園區公所於假日開放4格平面停車位，收費費率為每小時20元；龍潭區公所則是平假日開放10格停車位，收費費率為每小時20元；蘆竹區公所開放16個停車位，提供平日夜間7點以後、假日全天開放，收費費率為每小時20元。

另蘆竹區公所平面停車位考量年節民眾採買臨停需求高，原定收費計畫於春節期間全面免費，年後才開始收費；未來場站費率將視使用需求滾動式調整。

共享車位採網路平台預約停車時段，在指定時間到達現場停車就保證有停車位，必須實名制登錄會員才能預約。

交通局停車管理課科長曾啟倫說，第一階段共協調228席共享車位，其中機關93格，分別由八德區公所、龍潭區公所、桃園區公所、蘆竹區公所、環保局及社會局社福中心提供；景點部分135格，分別位於北區客家會館、海螺文化館及崙坪文化地景園區等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法