桃園機場運量明將迎新高 單日16.7萬人次超越疫情前

桃園機場預估明天將迎來史上最大旅運人潮，單日高達16.7萬人次。（桃機公司提供）

國人在春節假期瘋出國！桃園機場公司今天（13日）說明，繼昨天創下16.1萬旅運人次後，預計在明天（14日）單日運量將達16.7萬人次，史上最高單日旅運量，超越疫情前的16.6萬人次。

賴清德總統今天下午前往台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運，交通部長陳世凱表示，桃園機場預計在明天迎來單日旅運量歷史新高點，「昨天的16.1萬人次旅運量是疫情後新高點，明天預估的16.7萬人次會是歷史新高」。

桃園機場公司總經理范孝倫補充，過去桃機單日運量最高點是2019年，也是在春節期間，單日高達16.6萬人次，機場公司預估明天會達16.7萬人次史上新高，包含疫情後和疫情前最高峰，疏運狀況都在挑戰新紀錄，代表民眾出遊意願很高。

陳世凱也提到，不僅出國旅遊人數旺盛，在國內旅遊訂房也要加快腳步，他看到數據，台中、嘉義、雲林過年9天期間平均訂房率達到6成以上，特別是初一到初三有7成到9成。

陳世凱表示，過去國人習慣出遊當天才訂房，現在要提早訂房了，「今年整體出遊狀況相當旺盛，交通部該加班的人都為國人服務，效率也會提高，特別是這一、兩年透過大數據分析人流，也讓交通部做好準備」。

