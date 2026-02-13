台南重溪國小鄰近科工區 總統盃黑客松團隊助設空污警示燈

2025年總統盃黑客松入選團隊 「Air Eye 智慧空污獵人」 ，協助台南柳營重溪國小建置空品監測與預警系統，守護學童健康。（校方提供）

台南市柳營區重溪國小鄰近柳營科技工業區，為了協助師生即時掌握空氣指標，遠離空氣污染威脅，2025年總統盃黑客松入選團隊「Air Eye 智慧空污獵人」，協助校方在校園內建置空氣品質監測與預警系統，守護學童健康。

「Air Eye 智慧空污獵人」由環境部環境管理署、台南市環保局、重溪國小、振興發科技有限公司、銓崴國際有限公司共同組成，團隊表示，空氣污染的擴散極易受即時風向影響，工業區一旦發生狀況，下風處的校園往往便首當其衝，重溪國小鄰近柳營科工區，但目前環境部在當地的官方監測站設於新營區，若僅依賴遠處的監測數據，恐產生防護時差。

為了幫助校園的師生可以在空污事件發生的第一時間採取防護，團隊協助在重溪國小內建立專屬的監測與預警系統，由鄰近的欣岱實業股份有限公司捐贈硬建設備，且考量到秋冬季節是大氣擴散不良的高風險期，結合「Air Eye」團隊的專業規劃，將原本僅顯示數字的系統，優化為「具備警報器功能」的智慧預警裝置，只要監測數值超標，系統會立即閃爍燈光警報，讓師生可以即時採取應變措施，「關窗、開啟新風系統、停止戶外課」等，讓防護工作得以與風向變化同步。

重溪國小校長吳建邦表示，重溪國小作為「Air Eye」計畫的驗證場域，藉由企業與跨部會團隊的力量，為校園構築一道「空污防禦任意門」，已成功降低52%的空污陳情辦理時效，並大幅提升86%的民眾滿意度。

5年級學生陳宜欣及4年級連士煌說，以前聞到異味只能忍耐，現在看到警報燈亮，就知道要趕快進教室躲避。

