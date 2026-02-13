解決土方之亂 桃園市府公告4精進措施、2年工程展延

土資場在土方之亂中扮演重要角色。（桃園市都發局提供）

內政部國土署土方清運新制今年上路，引發土方之亂至今；為此桃園市政府積極回應中央政策，今天正式公告「簡化土石方A到C申報」、「開放3大整開區異地暫置」、「推薦具公益性、政策性建案入台北港」和「航空城、公共工程收容民間剩餘土石方」4大精進措施，同時考量土方問題造成建築工地進度延緩，市府給予最高2年工程展延配套措施。

都市發展局長江南志說，土方車輛都經GPS軌跡監控，A到C土方交換機制已具備運行條件，建築工程產出之土方，可直接對應到需土的工地直接進行交換；桃園導入GPS軌跡10多年，此次中央決心要進行去化目標，桃園可即時配合，免除重複進出處理場的負擔，縮短載運里程也減輕市區大型車輛穿梭的交通壓力。

針對中央提及的「異地暫屯」機制，市府盤點出3處整體開發區，分別是中壢體育園區、機捷A20整開區及機捷A21整開區，該3大整開區仍在開發初期，對於市容及交通影響較小，凡是位於這3個整體開發區內的建築工地，可在同一整體開發區內租用鄰近土地，暫置剩餘土方。

有關土方進入台北港，優先推薦順序為市內合法土資場、具公益性質或符合政策民間建案，如都市更新、衛生及社會福利設施、重大民間經濟投資案等，再來是產出土方大於3萬方的大型工程者。

桃園航空城持續辦理收容核准之民間乾淨土方，2月初已公告收容50萬立方公尺。另外，桃園市內的公共工程，經工程主辦機關同意後得收容民間乾淨土方，透過資源互相媒合，達成工地土方交換的最佳效益。

