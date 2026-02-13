為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹市建華國中明年116學年度改制完全高中 增設華德福班

    2026/02/13 15:20 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府教育處宣布，市立建華國中明年116學年度起將改制完全高中，並增設華德福班。（新竹市府提供）

    新竹市府教育處宣布，市立建華國中明年116學年度起將改制完全高中，並增設華德福班。（新竹市府提供）

    因應116、117學年度龍年高中入學潮，延宕近4年的新竹市建華國中與新科國中與虎林國中改制完全高中一案，市府今天宣布從明年116學年度起，建華國中改制為完全中學並設置華德福實驗班，同時將推動建功高中擴校增班和數位實驗高中招生名額增加等方式，因應龍年高中入學潮。

    116學年度即將進入高中入學高峰潮，市府除辦理增班計畫，也進行校舍整修，同時規劃建功高中、成德高中及香山高中在3個學年度合計增設14個普通科班級，新增532個高中新生名額。建功高中116學年度起，高一新生班級由原本10班擴增到14班，116至118學年度3年內合計新增12班，普通高中整體量能提升約40%。另建功高中新校區擴校分治計畫也列為市府旗艦工程，今年會啟動校園整體規劃與第一棟校舍設計監造作業。

    去年9月新成立的數位實驗高中，116學年度起，每班招生人數由16人提升到18人，每年級維持3班配置，期讓更多學生有機會參與創新導向與彈性學習並重的高中教育模式。另建華國中改制為完全中學，也預計從明年116學年度首屆招生，規劃設置普通科4班、152名學生，以及華德福實驗班1班、24名學生，可望成為全國少數公立高中體系內設置華德福實驗教育的示範學校。並依學齡人口趨勢與校務發展需求彈性調整班級規模，規劃直升制度，完善國高中銜接機制。

    建華國中校長蔡之浩表示，建華國中曾是新竹縣立第一中學，是新竹地區首間縣市級初中與中學， 此次改制為完全中學，深具歷史意義，也象徵新竹市教育發展再啟新頁。

    新竹市府教育處宣布，市立建華國中明年116學年度起將改制完全高中，並增設華德福班。（新竹市府提供）

    新竹市府教育處宣布，市立建華國中明年116學年度起將改制完全高中，並增設華德福班。（新竹市府提供）

