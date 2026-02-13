為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北猴硐運煤橋串聯整煤廠 春節旅遊添亮點

    2026/02/13 15:17 記者翁聿煌／新北報導
    「瑞三鑛業」題字與木構造建築交織，精準還原昔日整煤廠場域，重現台灣鑛業歷史。（新北市觀光旅遊局提供）

    農曆春節將至，新北市觀光旅遊局規劃兼具文化深度與友善服務的走春新選擇，邀請民眾走訪猴硐煤礦博物園區，感受台灣礦業發展歷史脈絡，觀旅局日前完成運煤橋與瑞三鑛業整煤廠串聯作業，將於春節期間（2月14日至22日）開放猴硐運煤橋串聯整煤廠的友善通道，讓長者、孩童及推嬰兒車的家庭，能從運煤橋直達瑞三鑛業整煤廠，體驗承載歷史與文化的礦業園區。

    觀旅局表示，運煤橋興建於昭和17年（1942年），配合當年鐵路通車開始使用，橫跨基隆河，連結「猴洞坑」與整煤廠，是早年礦業運輸的重要命脈，運煤橋最初為三層樓高的鐵橋，地方亦也稱其為「三層鐵橋」，過去猴硐各礦坑開採的煤礦，皆由柴油機關車拖運至整煤場，「猴洞坑」所採煤礦必須經由運煤橋轉運，橋上曾穿梭著滿載煤炭的礦車，見證猴硐煤礦產業的繁盛年代。

    瑞三鑛業整煤廠為台灣礦業發展的重要歷史場域，近年持續推動修復與活化工程，亮點之一為三樓翻車機原尺寸仿舊復原設施，翻車機曾是整煤流程的起點核心，負責將滿載煤炭的礦車翻轉卸煤，市府與礦工耆老多次討論，在原址以1:1比例復原其結構樣貌，並以木作減輕自重、穩固固定，兼顧安全與歷史真實感。

    觀旅局表示，遊客可近距離觀賞翻車機運作場景，孩子亦能透過實體場景理解台灣礦業歷史，感受礦工的生活與產業記憶，「整煤廠銜接運煤坡道工程」將於農曆年後正式進入下一階段施工，屆時友善通道將配合工程需要暫時封閉，今年春節連假，為施工前限定開放時段，歡迎民眾把握機會前往參觀，更多資訊可至新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

    猴硐煤礦園區春節期間開放無障礙坡道，提供長者與幼兒輕鬆進入整煤廠核心區域。（新北市觀光旅遊局提供）

    整煤廠翻車機遺跡，被譽為礦業動能之源，負責礦車翻轉卸煤，是煤炭流轉的重要樞紐。（新北市觀光旅遊局提供）

