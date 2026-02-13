馬年發紅包！ 雲林買電動機車最高補助2.5萬元

雲林縣環保局公布2026年機車補助內容及金額。（雲林縣環保局提供）

馬年發紅包了！雲林縣環保局今（13）日公告2026至2028年淘汰老舊機車及換、新購電動二輪車補助，增加二行程機車回收、報廢補助5000元、換購微型電動二輪車補助8000元，並提高換購與新型電動機車補助，最高補助2.5萬元。環保局表示，再加上環境部、經濟部額外補助，總補助金額最高達4萬500元。

根據縣內機車排氣定檢數據統計，二行程機車排放碳氫化合物（HC）、一氧化碳（CO）濃度分別為四行程機車的26倍與3倍，屬高污染族群，雲林縣環保局長張喬維指出，因應2050淨零排放目標願景及加速改善空氣品質，雲林縣加強稽查與宣導，鼓勵民眾汰換二行程機車，近5年累計淘汰51%，全縣目前約剩9200輛。

張喬維表示，為提高淘汰二行程機車速度，縣府今年起連續3年補助計畫，增加二行程機車完成回收與報廢補助5000元，換購微型電動二輪車補助8000元，另老舊機車汰換部分，一般民眾換購與新購電動機車提高補助，換購由1萬元提高為1.5萬元、新購5000元提高至1萬元，學生新購電動機車也從原補助1萬元提高為1萬5000元，中低收入戶換購電動車補助2.5萬元。

環保局說，除提高補助，新計畫也放寬補助資格，只要申請年度前3年未申請此項補助，就可提出申請，另申請換購電動機車符合資格民眾，還可向環境部、經濟部申請額外補助，共計約1萬5500元。

環保局強調，今年一次公告3年補助計畫，補助金額逐年減少，今年申請補助最高，即日起開放民眾線上申請，網址：https://ylepb-rmei.easylife.net.tw/，額滿即不再受理。

