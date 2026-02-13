獨居奶奶被迫搬遷 新北少年培力園工班協助添溫暖

新北少年培力園的工班志工們與楊奶奶（中）歡聚一堂。（記者翁聿煌攝）

新北市楊奶奶原本充滿生活氣息的5樓頂樓加蓋租屋處，在先生過世與房產糾紛的陰影下，變成獨居的楊奶奶必須告別的傷心地，新北市社會局委託更生少年關懷協會辦理新北市少年培力園的「少年工班」13日出動，協助奶奶搬遷至新住所，用行動實踐弱勢幫弱勢的初衷，也在歲末為這段哀傷的離開注入一股溫暖。

楊奶奶說，她和先生在此生活10多年，先生去年10月驟然過世，奶奶面臨房產困境，只能被迫搬離，前往親戚家居住，社工與少年們才剛陪奶奶吃完一場少了爺爺的圍爐，楊奶奶還沉浸在喪偶的哀痛中，搬家時奶奶在收拾舊物過程中，仍不自覺流下眼淚，奶奶帶上的最後一件物品，是101歲爺爺生前使用的拐杖，工班少年接過那份沉重的回憶，安放物品上車。

少年培力園主任莊宛蒨表示，對於年邁的奶奶來說，要將床墊、床架及書桌家具從5樓頂加搬下，是不可能的任務，少年工班成員們發揮平日在工班鍛鍊的體力與專業，來回奔波多達4、5趟，順利完成。

已連續3年參與奶奶家圍爐的工班成員阿成說，今年少了爺爺，感覺心裡空空的，圍爐有點感傷，阿成將這份感傷轉化為動力，主動協助重物搬運，細心詢問奶奶新住處是否有需要修繕的水電或木工項目，阿成希望用自己的專業，讓奶奶在新環境能住得安心。

莊宛蒨說，有少年工班全力幫忙，原本滿臉愁容的奶奶露出了久違的微笑，並與少年們約定「下次圍爐，就在我的新家見！」這次少年工班協助獨居奶奶搬遷，不只是勞務支援，而是培力的實踐，少年在技職訓練之外，更在真實情境中學習體貼與承擔，在行動中建立自信與價值，重新與社區連結，期許少年也能成為社會的力量、做出貢獻。

新北少年培力園的工班志工們幫奶奶搬家，從5樓頂加搬到樓下。（記者翁聿煌攝）

