馬公幼兒園教學評鑑裁罰 黃健忠：補正完成、訴願進行中

馬公市立幼兒園遮陽棚，也已維修完畢。（馬公市公所提供）

針對馬公市民代表會副主席莊國輝近日就市立幼兒園評鑑提出「管理失控」、「欺上瞞下」等言論，馬公市長黃健忠今（13）日表示，教育議題關係孩子權益與家長信任，監督可以嚴格，但必須建立在完整事實與制度脈絡之上，不能以結果論取代過程，更不能以情緒語言形塑公共焦慮。

黃健忠指出，此次評鑑所涉爭點包括「師生比未符規定」、「未配置具教保員資格人員」及「一師一保政策人力尚未全面到位」，屬行政任用程序與法規認定間的落差，並非教學現場失控。所有缺失項目均已於期限內完成補正，去年12月23日由澎湖縣政府教育處派員入園查核，確認師資已全數到位，目前正由主管機關辦理後續追蹤性評鑑。相關裁罰亦已依法提起訴願，程序正由主管機關審議中。

請繼續往下閱讀...

針對外界質疑人力補強延宕，黃健忠說明，市政團隊早於去年即完成7名代理教師增聘，並於去年11月28日甄選完成，其餘教保員及專業約用人員亦已陸續補齊。

在設施部分，部分分班建物因年代久遠，排水管徑較細，加上曾發生濕紙巾、衛生紙、口罩等物品投入馬桶的情況，導致排水堵塞；小便斗感應設備亦曾因頻繁啟動產生短期故障。相關狀況均有通報與維修紀錄，屬日常管理範疇，並非放任不理。若涉及管線更新等結構性翻修，依法須配合寒暑假期間施作，以確保學期中教學與在園安全。

馬公市立幼兒園廁所，都已維修完成。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法