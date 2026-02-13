台鐵公司：初三運量尖峰「單日90.1萬人次」

台鐵公司說明春節連續假期疏運狀況。（台鐵公司提供）

賴清德總統今天（13日）下午前往台北車站特定區聯合防災中心視察春節疏運，台鐵公司董事長鄭光遠表示，春節期間每天預估運量中，以初三（19日）最高峰，全線單日達90.1萬人次，西部幹線也會高達75.6萬人次。

鄭光遠指出，台鐵的春節旅遊人潮將從2月17日初一，到2月20日初四間湧現，加上2月19日初三到2月21日初五將有返工旅次，預估全線單日最高運量落在2月19日初三。

台鐵公司在全線加開列車，疏運期間從2月12日到3月2日，有包含228和平紀念日連續假期。台鐵公司表示，疏運期間，全線平均運能較平日增6.6％，其中西線增加4.1％、東線增加13.3％、南迴線增加6.8％。

鄭光遠指出，配合運具聯防措施，會加強與高鐵台中站的橫向聯繫，彰化站備有預備編組及乘務人力，依據現場人潮狀況，增停或加開列車；春節疏運期間西線新自強EMU3000取消自由座，乘車當日限量發售站票200張。

台鐵公司表示，尖峰時段會加強引導旅客，必要時啟動三層人潮管制措施，持對號車票旅客優先進站；依據車站回報現場人潮狀況，備有預備編組及乘務人力，機動加開列車或加掛車廂。

