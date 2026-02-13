不是即期品！買特價雞湯已過期3天還被塗黑 超市挨罰9萬

彰化婦人到一家全國連鎖的超市買打折的即期品，要加熱食用時發現已過期3天。（爆料民眾提供）

彰化縣大村鄉一家全國連鎖的大型超市分店，遭民眾檢舉販售過期熟食，1名婦人日前購買標示為即期特價的冷藏干貝雞湯，返家準備加熱時，發現有效期限遭塗黑，擦拭後顯示已過期3天，質疑涉及竄改標示。彰化縣衛生局接獲檢舉後兩度稽查，依違反食品安全衛生管理法裁罰業者共9萬元。

婦人表示，上個月17日她在該店購買多項打折即期品，其中干貝雞湯售價167元，家人要覆熱食用時，發現外包裝效期被麥克筆塗黑，擦掉後顯示有效期限為14日，等於購買時已過期3天。她認為若未仔細查看就食用，對健康造成傷害，因此先向店家反映，再向衛生局檢舉。

婦人說，店家同意依她買的價格退貨，並解釋為新進員工訓練不足所致，但她質疑不只單一個案，擔心還有其他商品有類似情況。她查閱相關規定後認為自己屬於吹哨者，應可申請檢舉獎金，卻未獲核發，感到不解。

對此，店家總公司回應，經查為門市個別員工違反作業規範的不當行為，已依內部規定對該員及其直屬主管、店經理記過處分，並將涉事員工調離原職。公司強調，嚴禁竄改商品有效日期或重貼標示，對相關違規採零容忍立場，所有即期及過期商品都須依流程下架報廢，不得變更標示或再行販售。為防堵再發生，已全面加強教育訓練與稽核機制。

彰化縣衛生局指出，接獲檢舉後立即會同政風人員到場稽查，確認為員工管理問題，將該包已逾期下架之產品再陳列上架販售，衛生局已依違反食安法第7條及第15條規定，針對未主動通報及販售逾期食品行為開出2張罰單，共裁罰9萬元，並要求業者限期改善。

至於檢舉獎金，衛生局表示，法規要求須以真實姓名提出檢舉，並檢具具體事證，且案件屬重大違反食安法情形，才符合發放要件。本案屬單一門市個案，未達重大食安事件標準，因此不符獎金核發規定。

彰化縣婦人擦掉店家用筆塗掉的有效日期，已是她購買日的前3天，表示說她買到過期品而非即期品。（爆料民眾提供）

