    清境「奔羊節」百羊奔騰！萌翻合歡山公路超療癒

    2026/02/13 14:18 記者劉濱銓／南投報導
    清境農場「奔羊節」熱鬧開衝，今年有115對綿羊，與大批遊客在台14甲線奔跑互動，場面相當熱鬧。（清境農場提供）

    南投縣仁愛鄉清境農場年度盛事「奔羊節」今盛大開跑，此次迎接馬年還由白馬領頭，率115對、230隻綿羊在台14甲線合歡山公路奔跑，羊群時而衝刺、時而慢行，讓農場人員忙翻天，現場趣味橫生，而綿羊的呆萌模樣，也讓參與遊客感到相當療癒。

    清境農場表示，今年適逢65週年場慶，此次集結115對綿羊與現場大批遊客，從台14甲線9.5K南票口，一路往山下奔跑至7.5K的國民賓館，2公里路程綿羊有時衝刺，有時慢行或亂跑，甚至有的還偷跑脫隊，場面趣味又熱鬧，最後抵達國民賓館前廣場，讓遊客與羊群歇息互動，感受高山牧場獨特氛圍。

    農場表示，奔羊節從2007年開辦，已是南投代表活動，今年迎接馬年也安排馬匹帶領羊群，寓意「一馬當先、羊羊得意」，緊接著還是情人節與春節連假，目前農場櫻花盛開，遊客連假可到場區觀賞綿羊秀，並在櫻花樹下體驗騎馬賞櫻，感受高山牧場的悠閒樂趣。

    清境農場「奔羊節」登場，今年出動115對、230隻綿羊與遊客互動。（清境農場提供）

    清境農場「奔羊節」登場，今年迎接馬年還由白馬率領羊群開跑。（清境農場提供）

    清境農場「奔羊節」登場，春節適逢場區櫻花盛開，民眾欣賞綿羊秀，還能一邊賞櫻。（清境農場提供）

    清境農場「奔羊節」登場，吸引大批遊客參加。（清境農場提供）

    清境農場「奔羊節」登場，今年出動115對、230隻綿羊與遊客互動。（清境農場提供）

