為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林莿桐30公頃花海 春節連假免費賞花

    2026/02/13 14:11 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海節（13）日開幕，莿桐鄉長廖秋蓉表示，30公頃花田集中在縣道156線從孩沙里到樹仔腳堤防公園兩旁，有百日草、向日葵、波斯菊，在花田裡還有社區打造的裝置藝術讓遊客拍照打卡，大年初一至初五是最佳賞花期，歡迎大家過年來莿桐走春賞花。

    莿桐花海節連續舉辦20年，每年春節假期吸引來自全國各地遊客賞花，廖秋蓉說，往年花海在2月4日立春前即耕鋤插秧，今年因過年在2月中旬，感謝農民配合延後耕作期程，讓遊客可以來莿桐開心賞花海。

    廖秋蓉指出，今年秋冬雨量少，花期延後，這幾天進入盛開，預計大年初一至初五正是最佳賞花期，今年花海還有另一亮點就是有8個社區發展協會共襄盛舉，在花田中布置8座裝置藝術，有戀戀孩沙里、心心在一起、馬上花大財、戀戀莿桐新莊蘭花情、農產寶寶、四合好所在、歲月時光、大展魅力真善美、星星的故鄉。

    另外為感謝農民配合、感謝大自然讓大家可以欣賞到美麗的花海，2月20日上午9點在樹仔腳堤防公園有一場謝花季活動，開放遊客在活動現場的花田採花，現場有老師教作花束、花冠，還有拔蘿蔔、風味餐品嘗，另花季最後一天21日所有花田開放賞花民眾自採，帶回家裝飾或與朋友分享。

    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海30公頃花田，春節是最佳賞花期，莿桐鄉長廖秋蓉邀大家來莿桐賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海30公頃花田，春節是最佳賞花期，莿桐鄉長廖秋蓉邀大家來莿桐賞花。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花，現場還有裝置藝術提供遊客拍照。（記者黃淑莉攝）

    雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花，現場還有裝置藝術提供遊客拍照。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播