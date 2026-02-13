雲林莿桐30公頃花海 春節連假免費賞花

雲林莿桐花海30公頃花田春節連假免費開放賞花。（記者黃淑莉攝）

雲林莿桐花海節（13）日開幕，莿桐鄉長廖秋蓉表示，30公頃花田集中在縣道156線從孩沙里到樹仔腳堤防公園兩旁，有百日草、向日葵、波斯菊，在花田裡還有社區打造的裝置藝術讓遊客拍照打卡，大年初一至初五是最佳賞花期，歡迎大家過年來莿桐走春賞花。

莿桐花海節連續舉辦20年，每年春節假期吸引來自全國各地遊客賞花，廖秋蓉說，往年花海在2月4日立春前即耕鋤插秧，今年因過年在2月中旬，感謝農民配合延後耕作期程，讓遊客可以來莿桐開心賞花海。

廖秋蓉指出，今年秋冬雨量少，花期延後，這幾天進入盛開，預計大年初一至初五正是最佳賞花期，今年花海還有另一亮點就是有8個社區發展協會共襄盛舉，在花田中布置8座裝置藝術，有戀戀孩沙里、心心在一起、馬上花大財、戀戀莿桐新莊蘭花情、農產寶寶、四合好所在、歲月時光、大展魅力真善美、星星的故鄉。

另外為感謝農民配合、感謝大自然讓大家可以欣賞到美麗的花海，2月20日上午9點在樹仔腳堤防公園有一場謝花季活動，開放遊客在活動現場的花田採花，現場有老師教作花束、花冠，還有拔蘿蔔、風味餐品嘗，另花季最後一天21日所有花田開放賞花民眾自採，帶回家裝飾或與朋友分享。

