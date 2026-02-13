北台南家扶發放607萬獎助學金 台大楊銘軒盼進台積電減輕家庭負擔

就讀台大機械工程系3年級的楊銘軒，希望未來進入台積電，減輕家庭負擔。（記者劉婉君攝）

農曆春節前夕，北台南家扶中心今（13）日在佳里區六里聯合活動中心頒發獎助學金給216位大專和高中職學生，共計頒出607萬元。就讀國立台灣大學機械工程系3年級的楊銘軒，感謝一路幫助他的人，未來希望進入台積電擔任設備工程師，幫助媽媽減輕家庭負擔。

北台南家扶中心今天舉辦春季「助學圓夢．感恩有您」獎助學金頒發儀式，與會的青年學子一同寫下新年新希望，有人想「賺大錢、財富自由、買房」，也有人希望「順利畢業找到好工作」、「成為消防員」、「考上社工師，成為熱心助人的工作者」。北台南家扶主委呂明憲、社會局長郭乃文以及開基玉皇宮、台灣冷鏈協會、弘開善德會、助學人等代表，則一同祝福學生「築夢踏實」、「夢想啟程」。

請繼續往下閱讀...

就讀台大機械工程系3年級的楊銘軒，小學4年級時父親早逝，他與相差6歲的姐姐由母親靠著經營雜貨店與做手工，獨力撫養長大。考上台大那一年，因考量北部生活開銷大，他曾一度考慮留在台南就學，母親跟他說，「寧願去借錢，也要讓你去北部看看不一樣的世界。」且在家扶助學工程資助下，獲得助學人指定贊助生活費，讓他順利且安心北上求學。

楊銘軒說，十分感謝一路上許多貴人的幫助。雖然期中、期末考時，因擔心「大家都在幫我，我如果還做得不好，會辜負大家」，成為無形的壓力，但只要大睡一場，醒來就能重新獲得力量，也很少有消極的念頭出現，希望有一天能在台積電工作，讓家庭經濟可以更穩定，未來也要回饋社會。

楊銘軒也勉勵家扶的學弟妹，「往前走，不要停滯在原地」，盡可能做到最好，才能掌握更多選擇自己人生的籌碼。

北台南家扶自1990年開始推動助學希望工程，迄今已協助超過5萬人次的兒少安心就學，2012年起推動的「技職證照獎勵金」，今年有44人考取53張丙級、9張乙級證照，獲頒金額20萬7000元，至今累計1095人次受獎，考取1323張丙級和130張乙級證照。3月預計再頒發約120萬元獎助學金給450名國中小學生。

5名學生代表許下心願，由與會來賓給予祝福。（記者劉婉君攝）

北台南家扶中心頒發春季獎助學金給216名大專和高中職學生。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法