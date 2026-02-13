台灣人帶「蛋餅皮」入境韓國被重罰11萬！ 全因「一成分」違規

粉專整理入境韓國海關時，容易違規被罰的食物。（「不奇而遇 Steven & Sia」授權使用）

一名網友日前在Threads上發文，表示在入境韓國時因攜帶蛋餅、蔥油餅皮，被檢查出內含有「豬油」違規，引發網路熱議。對此，旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」指出，那位旅客被開罰的金額是500萬韓幣（約新台幣11萬元），對很多人來說不是一筆小數字。他也特別整理了入境韓國的「高風險物品」清單，並表示快速判斷法就是，成分表出現「豬、牛、羊」等動物，就建議不要帶入韓國。

「不奇而遇 Steven & Sia」昨日發文指出，他在Threads上看到一篇文章表示，從台灣攜帶了5包冷凍蛋餅皮到韓國，結果被海關攔下並開罰，他也是愣了一下想「蛋餅皮不能帶？」結果去查了該款蛋餅皮的成分，才發現裡面含有豬油。他也指出，韓國海關看的不是「你覺得這是不是肉」，還是成分有無動物來源。

請繼續往下閱讀...

為提醒大家有甚麼東西不能入境韓國，他也整理了一份入境韓國「高風險物品」清單。包括最容易被罰、最常見中招的所有肉類製品，包含肉乾、肉紙等都在內；另外，也有一些最容易令人誤會的「隱形肉」，包含上述事件中的蛋餅皮等餅皮類，其他還有含肉粉、肉塊的泡麵等。他提醒，成分表只要出現肉粉、肉萃取、肉精等字眼，就有風險。另外，某些含有動物明膠的軟糖、果凍等食品也有危險。

粉專也分享「快速判斷法」，成分表如果出現：「豬、牛、雞、羊、肉粉、肉萃取、肉精、豬油、動物油脂」一律建議不要帶。此外，所有水果、蔬菜、種子、植物也都是高風險品項。

一名網友日前在Threads上發文，表示在入境韓國時因攜帶蛋餅、蔥油餅皮，被檢查出內含有「豬油」違規，引發網路熱議。蛋餅示意圖。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法