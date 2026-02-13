春節前運輸高峰 澎湖機場班機故障影響調度

華信航空上午8時50分飛台中班機，因異常燈號亮起進行檢修。（記者劉禹慶攝）

農曆春節前最後1個上班日，澎湖機場湧入大批旅客，訂位傳出客滿，但今（13） 日上午8時50分原訂由澎湖飛往台中華信班機，因異常訊號燈亮起，基於飛安考量立即進行檢修，原本訂位40位旅客，延誤至上午11時起飛，後續影響2航班旅客。

根據了解，原本今日上午8時50分由澎湖起飛，搭載旅客40人前往台中的華信班機，因航機燈號亮起，歸類為機械故障，經華信航空緊急由台灣派員趕抵澎湖，進行檢修，延誤至上午11時起飛，後續尚有2班延誤。由於飛安是最優先考量，旅客雖然無奈，但也只能接受，加上華信航空澎湖站地勤人員安撫，未傳出任何糾紛。

請繼續往下閱讀...

華信航空表示，為協助春節期間旅客疏運，因航機例行維護作業並基於飛航安全最高原則，今日台中往返澎湖部分航班進行調整。造成旅客不便之處，敬請見諒。

另外，為因應春節返鄉及返程尖峰旅運需求，澎湖縣政府已啟動春節航空疏運機制，於尖峰時段在各主要航空站設置聯合候補櫃檯及鄉親服務處，並持續協調航空公司增開班機，協助民眾順利返鄉赴台。 2月15至16日，台北國際航空站（國際線）聯合候補櫃檯；2/月14至16日台北／台中／高雄航空站（國內線）鄉親服務處；2月20至23日澎湖航空站（國內線候補區）鄉親服務處（返程）。

華信航空班機故障，影響3班次飛行。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法