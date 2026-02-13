為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    用鏡頭書寫家鄉 台南師生奪原鄉踏查紀錄片競賽多個獎項

    2026/02/13 13:49 記者劉婉君／台南報導
    左：樹林國小與竹橋國中跨校合作，以《七股還能再甜一次嗎？》獲得紀錄片競賽小學組全國首獎。（教育局提供）

    左：樹林國小與竹橋國中跨校合作，以《七股還能再甜一次嗎？》獲得紀錄片競賽小學組全國首獎。（教育局提供）

    台南市多所國中小師生團隊參加「第17屆神腦原鄉踏查紀錄片競賽」，在全國超過200部參賽作品中脫穎而出，一舉奪下多項佳績，其中，七股區樹林國小與竹橋國中跨校合作《七股還能再甜一次嗎？》以當地的哈密瓜產業為題，拿下小學組全國首獎；竹橋國中同時以《沙洲在退，我在記錄七股網仔寮汕》，奪得中學組三獎。

    台南七股曾是重要的哈密瓜產地，隨著產業轉型與人口外流，如今田野景象已大不相同，《七股還能再甜一次嗎？》由樹林國小與竹橋國中學生，藉由擬人化角色「小哈」展開尋根之旅，走訪農田、農會與農民，聽長者回憶滿田的甜瓜，也發現青農以溫室栽培與科技，為產業尋找新出路。

    樹林國小教師楊易霖表示，學生在製作紀錄片的過程中，走進社區與農田，探討產業沒落的原因，理解地方產業的興衰，也思考可能改變的方向。

    竹橋國中學生楊宸硯指出，《沙洲在退，我在記錄七股網仔寮汕》利用影像紀錄氣候變遷下沒入黃沙的蚵架，將宏觀的全球暖化議題，轉化為漁民生計受困的日常，透過鏡頭，為日益退縮的海岸線留下震撼人心的反思與見證。

    此外，還有東區大同國小以《歡迎光臨，昆蟲旅館》獲佳作。和順國小《那個職業》、仙草實小《歡迎關嶺我家》、勝利國小《百年東菜市》、大成國小《校園麵包廠》等多部作品入圍，展現師生對社會的觀察力。

    教育局長鄭新輝表示，南市支持師生投入影像創作，鼓勵孩子跨出教室，用攝影機取代筆桿書寫家鄉，相關作品可至YouTube頻道搜尋觀看。

    七股竹橋國中《沙洲在退，我在記錄七股網仔寮汕》，奪得神腦原鄉踏查紀錄片競賽中學組三獎（教育局提供）

    七股竹橋國中《沙洲在退，我在記錄七股網仔寮汕》，奪得神腦原鄉踏查紀錄片競賽中學組三獎（教育局提供）

