觀旅局介紹「台南味」......順利餅舖重研發 由西點糕餅轉型伴手禮

台南安南區「順利餅舖」負責人陳和呈，憑藉深厚烘焙技術與創新思維，將傳統餅舖轉型專攻伴手禮。他結合火龍果、芒果等在地食材研發「火龍很芒」獲獎，並拓展至星、日、韓市場，成功做出與眾不同的台南味。（台南市政府提供）

台南市政府觀光旅遊局規劃「鹹甜引路台南味」系列，介紹在地糕餅與甜點職人。位在安南區的「順利餅舖」由負責人陳和呈經營，將傳統餅舖轉型主攻伴手禮市場。

順利餅舖創辦人陳和呈退伍後他趕上1990年代台灣烘焙業成長潮流創業，並在市場新舊交替之際，察覺風向轉變，讓原定位在西點麵包與漢餅的順利餅舖，成功轉型為伴手禮店。他最初以研發的牛舌餅為主打，推出後即建立口碑。

陳和呈隨後陸續推出金桔酥、乳酪酥、雪月金沙等特色餅，改用白豆沙、黃金蕎麥粉製作餅皮，融合台南在地食材，如火龍果、芒果研發出「火龍很芒」特色餅，並榮獲經濟部台灣餅創新獎，陳和呈希望透過糕餅說故事，將台灣農產品推廣出去，其技術更吸引越南果乾工廠邀請他前往交流指導。

陳和呈最初研發是為了參加比賽，如今已榮獲多項大獎，除了實體店面與網路，也在高鐵站、火車站設置QR碼讓旅客掃描訂購，並提供送達飯店服務以提高購買率。目前產品已推廣至新加坡、日本與韓國，他笑稱自己一年四季都在研製新餅，要做與別人不一樣的餅，才是順利餅舖最大的價值。

觀旅局長林國華說，今年是台南市糕餅商業同業公會成立80週年，觀旅局與張耘書老師合作連載職人故事別具意義。台南市長黃偉哲也邀請全國民眾新春遊台南，可透過台南旅遊網或2026台南行春網站掌握活動資訊，親自品嚐在地傳承與創新的好滋味。

