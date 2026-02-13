為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘餿味？台中文山焚化爐附近連日飄惡臭 環保局回應了

    2026/02/13 13:26 記者蘇金鳳／台中報導
    環保局表示，廚餘處理廠幾分鐘就會噴除臭氣。（記者蘇金鳳攝）

    台中市南屯區文山焚化爐附近週三及週四連續兩天傳來魚腥等臭味，附近居民質疑是來自文山焚化爐的廚餘處理不當，民進黨市議員何文海今天中午前往文山焚化爐了解狀況，要求環保局儘速查明臭味來的原因，讓民眾過個好年，另一位無黨籍的市議員吳佩芸也表示接獲民眾陳情，必須立即查清源頭並改善。

    環保局表示，週三文山焚化爐沒有收廚餘，昨天受理有10件 ，當日的風向為東北風，是由上風處的西屯協和里飄過來，初步排除異味來自文山焚化爐，但已針對該處周邊海產店、河川沿岸納入稽（巡）查及空拍，另現場詢問附近居民，尚未發現異味來源，環保局將持續針對該處巡查並執行專案稽查，以確認異味來源，倘查獲將依規定查處。

    市議員何文海在11日及12日下午開始，接獲文山焚化爐附近文山九街、文山十街及寶山住戶的陳情，指半夜飄來如死魚般的魚腥味，他今天中午前往了解，要求環保局改善。

    何文海進一步表示，事實上10多天前在網路平台就有反映文山焚化爐有臭味，他要求環保局處理，雖已改善，但這1、2天又發生，今天是說外地傳來的臭味，根本就環保局無法處理，要求要盡善責任。

    住在寶安十街的一位游姓住戶就表示，從週三傍晚開始就有民眾聞到臭味，昨天下午更嚴重，不但有如同臭掉的魚腥，還有燒焦味，非常難聞，要求環保局處理。

    議員吳佩芸指出，昨晚至今早接獲多位南屯、嶺東居民陳情，空氣中再度出現類似「腐敗海鮮」的惡臭，已嚴重影響民眾日常生活，強調嶺東、溪西的市民不是二等公民，沒有義務長期忍受疑似焚化廠作業衍生的廚餘臭味，要求環保局改善。

    市議員何文海懷疑臭味是從文山焚化爐的廚餘處理廠飄出來。（記者蘇金鳳攝）

    市議員何文海至文山焚化爐了解異味從何處飄來。（記者蘇金鳳攝）

