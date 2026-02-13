春節前最後上班日 黃偉哲發紅包慰勉第1線工務人員

市長黃偉哲與工務局長陳世仁（前中、右）到第1工務大隊北門辦公室慰問第1線工務人員，並發送紅包。（市府提供）

今（13）日是農曆春節前最後1個上班日，台南市長黃偉哲與工務局長陳世仁，前往第一工務大隊北門辦公室發紅包，慰勞長期在第一線投入道路養護、公園維護及災後搶修等工作的工務人員，並深深一鞠躬表達感謝之意。

黃偉哲表示，工務局第一線人員除了時常要在嚴熱氣候或是寒流低溫下修補道路、整理公園與行道樹等，去年台南山區遭遇地震災害、丹娜絲風災時，也第一時間投入，甚至跨縣市支援花蓮救災等，展現高度行動力，令人敬佩，希望藉由親手將「金馬伍吉」紅包發送到同仁手上，感謝同仁長期堅守崗位，並提前向大家拜年。

陳世仁指出，工務局於春節連續9天假期服務不打烊，若有公共事務上的問題，可透過1999市民專線反映，道路養護及公園維護等問題，亦可透過工務局24小時通報專線（06）215-5555反映，工務局將前往設置安全管制設施及辦理緊急搶修工作，在第一時間保障市民安全。

農曆年前最後1個上班日，市長黃偉哲與工務局長陳世仁（前中、右）到第1工務大隊北門辦公室慰問第1線工務人員。（市府提供）

市長黃偉哲（右）鞠躬向第1線工務人員長期堅守崗位表達感謝之意。（市府提供）

