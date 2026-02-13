台北動物園「新年加菜」 黑熊大嗑瓜子、非洲獅大啖羊排

黑熊就像大家新年嗑瓜子一樣，咖滋咖滋地咬開果實、吐掉外殼，吃掉裡面的果仁，吃得滿手櫟殼。（台北動物園提供）

農曆春節將近，家家戶戶正忙著準備年菜，台北市立動物園也幫動物們加菜過好年。在動物園中，動物們同樣有各自專屬的食譜營養計畫，並非隨意搭配。保育員每天都依照季節時令及照護需求，為動物們準備營養均衡、色香味俱全的食材，加些「擺盤」的小巧思，增添了新年節慶氛圍。

動物園指出，長期共同演化的架構下，各種野生動物們的食物原本就具備高度的季節性，動物會以當下產量充沛、容易取得且相對營養價值較高的食物作為主食。園方從營養學、及可取得的角度，來規劃動物的食譜，保育員每天會詳細記錄動物們當日所需的能量、蛋白質、脂肪、纖維、水溶性碳水化合物、礦物質與維生素等營養素。

請繼續往下閱讀...

以長頸鹿為例，牠們是典型的食葉性反芻動物，對於「纖維」的需求非常高，來源可以是各式不同種類的樹葉，在冬季葉源較少時，動物園會嘗試替換不同品種的葉子或提供品質穩定的苜蓿乾草作為補充。「水溶性碳水化合物」則會盡量避免餵食，如香蕉或地瓜等水果或根莖類食物進入長頸鹿的胃中後，容易快速發酵產生大量酸與氣體，嚴重可能危及生命，因此水果與根莖類並不會成為長頸鹿的加菜選項。

靈長類動物方面，依其對不同食材的消化與利用能力，而發展出不同的食性型態，例如以植物為主食的大猩猩、偏好果子的棉頭絹猴、食用昆蟲較多的松鼠猴，以及雜食性的紅猴等。在自然環境中，鮮少存在同時具有高油脂、高澱粉、高鹽或高糖的食物，但這類食物在人類飲食中卻相當常見，如雞塊、蛋糕、洋芋片、薯條等，這些對人類長期食用也可能影響健康，更不適合動物。

動物的年菜隨著物種的多樣性也很有看頭，非洲獅聞到羊排和牛腩的味道就迫不及待開動，專心趴著一塊一塊啃排骨，一旁裝飾的葉菜當然是一口也沒動。馬來貘的年菜盤有著高麗菜、萵苣、花椰菜、玉米、地瓜、蘋果、鳳梨等蔬菜水果，仔細盤點食材還頗有「花開富貴」的氣勢，馬來貘大口先吃的首選還是新鮮美味的蔬菜。

有時動物廚房會提供季節限定的園區自產食材為動物加菜，如秋冬正是殼斗科植物青剛櫟結果的季節，這類堅果在野外是松鼠、飛鼠、野豬、黑熊等野生動物喜歡的食物，最近保育員也提供些許青剛櫟給園內的亞洲黑熊取食，青剛櫟果實帶有薄硬的外殼，黑熊就像大家新年嗑瓜子一樣，咖滋咖滋地咬開果實、吐掉外殼，吃掉裡面的果仁，吃得滿手櫟殼，享受獨特的美味。今年迷你馬與家驢的保育員更以狼尾草在地上排出「春」字，增添馬年應景趣味。

動物園提醒，動物們都有保育員以營養食譜來照顧，為了動物們的健康，千萬不要丟擲、餵食動物，也記得收藏好食物以免被動物拿取誤食。

殼斗科的青剛櫟在野外是松鼠、飛鼠、野豬、黑熊等野生動物喜歡的食物，保育員特別用乾草裝著提供給黑熊。（台北動物園提供）

非洲獅專心啃著羊排，不過對菜葉沒有興趣。（台北動物園提供）

在野外少有同時具有高油脂、高澱粉、高鹽或高糖的食物，這些成分對以植物為主食的大猩猩將造成身體負擔。（台北動物園提供）

馬來貘的年菜盤有著高麗菜、萵苣、花椰菜、玉米、地瓜、蘋果、鳳梨等蔬菜水果。（台北動物園提供）

迷你馬與家驢的保育員以狼尾草在地上排出春字，加點生肖馬年應景趣味。（台北動物園提供）

長頸鹿是典型的食葉性反芻動物，對於纖維的需求非常高，來源可以是各式不同種類的樹葉，反而不適合取食根莖類和水果。（台北動物園提供）

馬來貘大口吃著新鮮蔬果。（台北動物園提供）

不過馬兒當然不管是什麼字，只要是好吃的牧草全都照單全收。（台北動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法