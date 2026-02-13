70年埔心牧場要休園了！春節連假快去玩 2/23後暫別整修

桃園市知名親子地標、經營70年的埔心牧場，是許多人從小到大的共同回憶。（埔心牧場提供）

桃園市知名親子地標、經營70年的埔心牧場，是許多人從小到大的共同回憶，牧場近日在官方臉書粉專宣布，為了提供遊客更完善的服務體驗，將在2月23日春節假期結束後休園重整，暫時向大家道別，消息一出，引發網友不捨，感嘆童年回憶將翻開新的一頁，紛紛留言表示「小時候的回憶…拜託要再回來」、「期待重整後回歸，大家再去玩喔」。

埔心牧場營運總監蘇文伯今日說明，埔心牧場已營運多年，因此決定在春節連假結束後，讓園區進入一段時間的休息與整理。這是內部的階段性調整，希望能利用這段時間進行環境保養。至於未來營運規劃方向，未來牧場會重新規劃，以新的面貌重新與大家見面，目前尚未明確，待明確後會再另行公告。

埔心牧場在臉書粉專PO文指出，「70年來陪伴你我，一代又一代的成長，無數家庭在牧場留下笑聲、回憶，以及最純真的時光。」為了提供更完善的服務，將於2026年2月23日春節假期結束後進行休園重整，暫時向大家道別，「暫別，心中難免不捨，卻也相信，此刻的轉折，將會帶來下次更美好的重逢。謝謝您，曾經來過。也歡迎您再次蒞臨，相遇在這片單純而美好的牧場。」

埔心牧場以「暖暮萌萌村」為核心，主要飼養水豚、梅花鹿、羊駝（草泥馬）、紅頸袋鼠、兔子等療癒系小動物，並有著名的荷蘭乳牛與漢諾威馬。園區內熱門活動包含餵食互動、賽金豬、賽福羊、牛仔趕羊及手工榨乳體驗。

埔心牧場為了感謝大眾長期以來的支持，在休園前推出新春活動，邀請民眾趁著春節連假入園遊玩，園方也祭出分時段票價優惠，包括每日上午11點前入園，每人早鳥票僅需150元；11點後至下午3點前入園，門票則為200元。而園區動物在春節期間照常迎接遊客，從初一至初六園區內更安排「龍馬HAPPY氣墊樂園」供小朋友盡情放電。

埔心牧場近日在官方臉書粉專貼出營運異動通知。（取自埔心牧場臉書粉專）

