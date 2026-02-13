融合番路特產「柿子」 1650萬元打造嘉縣民和國小遊戲場

番路鄉民和國小附屬遊戲場以「柿子」為特色。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣推動「一鄉鎮一特色公園」政策，投入經費1650萬元進行番路鄉民和國小附屬遊戲場新建工程，工程今天動土，預計於12月完工，遊樂場將融合番路鄉的在地特產「柿子」，為孩子提供富趣味又具安全性的遊戲空間。

縣長翁章梁、立委陳冠廷、議長張明達夫人黃瓊賢、縣議員莊竣傑及番路鄉長蕭博勝等出席祈福動土典禮；翁章梁表示，部分鄉鎮市中心地區缺乏閒置土地可供建設公園，如番路、大埔、義竹和六腳鄉，因此與學校場地結合，平日可供學生作為遊樂場所使用，假日開放給當地居民，讓社區民眾共享休憩空間。

請繼續往下閱讀...

民和國小附屬遊戲場坐落在南側校門口，將遊戲空間延伸至操場及風雨球場周邊，同時導入體健設施，打造一座適用各年齡層、提供老幼同樂的遊憩場所。

遊戲場以番路鄉的特色農產柿子為設計靈感，從攀爬網、塗鴉牆到洗手台都呈現柿子造型。最引人注目的是柿子形狀的遊具，下方配有可愛的柿子圖案地墊，提供安全的攀爬空間，讓大孩子能夠自由發揮體能，一旁還設有塗鴉牆，為同學提供自由揮灑創意的畫布，不僅能讓孩子在玩樂中學習，還將成為促進社區互動與連結的重要樞紐。

遊戲場可讓學生與民眾使用。（嘉義縣政府提供）

番路鄉民和國小附屬遊戲場動土。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法