春節前訪市場 黃偉哲：部分水果花卉微漲價仍在合理範圍

市長黃偉哲視察果菜市場，確認春節農漁畜產供應充裕且物價平穩。雖水果與花卉因需求微漲，但市府已加強稽查防哄抬，確保市民安心過年。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲今前往安南區怡安路果菜市場訪視，了解農漁畜產品供應情形。他強調目前物價穩定、供貨充足，雖然部分水果與花卉因需求增加而微漲，但仍在合理範圍，呼籲市民安心選購好年貨。

農曆春節將至，台南市綜合農產品批發市場進入採買高峰期。黃偉哲在視察中特別聽取市場簡報，並走入攤位與市民及攤商互動、發放紅包。針對年節物資，他詳細詢問蔬菜、水果、漁產、畜產及花卉的價格變動。黃偉哲表示，目前蔬菜供應非常充裕，價格波動不大；水果類則因應年節送禮與拜拜需求量增加，價格約比平常調升10%至20%；豬肉價格則維持平穩，整體供應秩序良好。

關於水產品與花卉部分，黃偉哲分析，蛤蠣、台灣鯛與虱目魚等常備魚種，因需求提升導致價格微幅上漲；而今年春節適逢情人節，雙重節慶影響下，玫瑰花等花卉品項平均上漲20%至30%。黃偉哲認為，整體物價變動仍在市民可接受的範圍內，市府會持續監控市場交易與物流進度。

針對近期美國牛豬肉關稅調降的議題，黃偉哲進一步指出，進口肉品進入市場皆須明確標示產地，這是市府嚴格把關的重點。他說明，消費者可以依據自身需求，自由選擇台灣本地的高品質溫體豬肉，或是進口冷凍肉品。市府團隊會密切關注國際進口肉品對在地市場的衝擊，並輔導在地畜牧產業提升競爭力，確保消費者權益與食安。

農業局長李芳林表示，為了確保農曆春節期間各類農產品能充裕供應，農業局已輔導轄下各批發市場加強進貨調配。此外，市府也會同消保官不定期辦理市場物價稽查，嚴防有心人士藉機哄抬價格。市府透過預擬突發狀況的產銷因應措施，穩定春節前的交易秩序，要讓台南市民在年前都能以合理的價格買齊物資，歡喜過新年。

