2班機宣告「MAYDAY」未保存資料 長榮航空回應了

長榮航空示意圖，非本新聞班機。（資料照）

德威航空TW687自濟州島飛往桃園機場班機，8日下午降落桃園機場時發生輪胎脫落意外，桃園機場北跑道因此關閉約100分鐘，也造成後續長榮航空及香港航空3架航班，因燃油不足發出「Mayday」訊號；交通部民用航空局表示，經調查，長榮未依程序保存資料，已發函要求立即改善，後續將進一步檢視與調查飛航駕駛員對轉降備降機場的時機。針對局方提醒，長榮航空回應，會依照局方要求立刻改善，後續也會配合民航局調查。

針對長榮航空2架航機於桃機跑道關閉期間，向航管單位宣告「MAYDAY」事件，民航局今天早上表示，事發後立即啟動調查與監理作為，並於昨天完成組員訪談，釐清事件經過；長榮未依程序保存CVR／DFDR資料，民航局已先依據民航法第57條，要求立即改善，後續將進一步檢視與調查飛航駕駛員對轉降備降機場的時機，如查有違反規定情形，將依法處理。

長榮航空回應，有關8日下午約4至7點時段，因發生德威航空TWB687航班於桃園國際機場落地後發生輪胎脫落，導致桃園國際機場05L跑道臨時關閉，以致於在該時段，長榮航空BR392、BR07兩航班在進場過程盤旋待命後，原本要依序降落，又因越捷航空VJC942航班落地後誤入已封閉的N7滑行道區域，致使05L跑道再度關閉，故被航管指示於低高度重飛。

長榮航空指出，機長考量當時油量若再進入盤旋等待，落地時的油量可能會低於法訂安全存量，故按照國際標準程序與公司SOP宣告油量緊急，也感謝飛航服務總台與桃園機場的適時引導與協助，兩班航班安全落地後燃油均有高於法訂安全存量。

長榮航空表示，兩航班落地後，因其有宣告油量緊急的狀況，公司均有向民航局與運安會進行相關通報，針對局方提醒意外事件通報後，部分後續處置不符合局方期待的部分，會依照局方要求立刻改善，後續也會配合民航局調查，確認相關作業的安全無虞，確保飛行安全。

