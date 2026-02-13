旗山燈會2/14點燈 萌獸「金蕉枇」領銜追光迎馬年

金蕉枇和可愛小馬一起乘坐茄芷袋熱氣球，於旗山老街入口處熱情迎賓。（旗山區公所提供）

高雄旗山燈會明（14）日起熱鬧點燈，以「旗馬追光‧新春蕉點」為主題，結合旗山老街、旗山火車站（糖鐵故事館）、武德殿、天后宮及鯤洲宮等周邊人文特產和地景建築，將持續璀璨到3月3日元宵節。

旗山區公所表示，今年燈會於春節前夕，由山城奇幻獸「金蕉枇」領銜主演，配合馬年主題推出一系列主題佈展，「金蕉枇」取其台語「香蕉串」的諧音外，色彩融入香蕉的青黃色系，造型為壯碩身軀卻有著萌趣外型的反差，越看越討喜，這隻食量驚人、一次能吃掉「一枇」香蕉的萌獸，平日最愛躲在旗山的黃金蕉園中，此次牠特別現身武德殿主燈區。

主燈「金蕉枇大豐收」巧妙利用武德殿的歷史建築特性，設計出金蕉枇頑皮地想將香蕉丟上屋頂的互動姿態，也寓意著將好運「擲」向新的一年。

另規劃五大展區結合馬年意象，打造全台最美街景，旗山公所表示，此次佈展跳脫傳統新春布置框架，將老街與周邊道路轉化為大型藝術廊道，其中入口意象「金價賀買」，呼應2026馬年，以金蕉枇與可愛小馬一起乘坐茄芷袋熱氣球，於老街入口處熱情迎賓，取諧音「金好買」，祝福來到老街的遊客都能滿載而歸。

主題燈區「馬上豐收」與「水金旗境」，利用層次感豐富的紗幔與流星燈光，營造出如夢似幻的氛圍，其中「水金旗境」以旗山傳統香蕉冰為靈感，圓形球燈呈現晶瑩剔透的水光美感；文化燈區「金旗年代」與「馬逢良圓」，以鵝黃、玫瑰紅及湖綠漸層色系，代表香蕉的顏色，三角旗幟設計標誌著旗山地名的由來；另一端彩色圓形燈飾，象徵新年馬到成功、圓圓滿滿。

旗山老街上還有金蕉枇騎乘搖搖馬的「超級馬力」，與旗山農會的「蕉妹」公仔，兩座可愛逗趣的燈飾，讓信步老街的遊客不忘駐足合影，宗教燈飾區則以旗山天后宮透過燈飾照明的重新規劃，彰顯天上聖母的莊嚴肅穆，鯤洲宮則以馬車燈飾及造型球燈，妝點百年榕樹公，點亮香蕉故鄉的溪洲地區；同時，佛光山禪淨中心在旗山公共體育場布展紫藤花迷宮燈區，及佛陀在菩提樹下參悟的燈飾，春節期間拜廟走春，祈求好運一整年。

旗山農會的「蕉妹」公仔可愛逗趣。（旗山區公所提供）

旗山燈會主燈「金蕉枇大豐收」，巧妙利用武德殿的歷史建築特性，設計出金蕉枇頑皮地想將香蕉丟上屋頂的互動姿態。（旗山區公所提供）

