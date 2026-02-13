過年逛傳統市場 竹市北門市場「新年有好市」14日送購物金紅包袋

過年來逛傳統市場，新 竹市北門市場「新年有好市」14日送購物金紅包袋，邀市民來逛街拿好康。（記者洪美秀攝）

農曆新年傳統市場也熱鬧強強滾，新竹市北門市場明天（14日）上午10點到下午5點舉辦「新年有好市」活動，除有傳統市場的在地美食、還有手作品牌與限量優惠好康，邀請婆婆媽媽過年採買年貨及生鮮蔬果來北門市場，感受傳統市場的人氣與熱鬧年節氣氛。

北門市場「新年有好市」活動有多項限定優惠，像是馬年專屬紅包袋（數量有限，送完為止），及北門市場購物金面額100元共300名，邀市民在走春逛市集之餘，也能享有小確幸。活動辦法與領取方式在現場及北門市場官方臉書粉絲專頁公告。

活動現場集結多元特色攤位，涵蓋熟食小吃、手作點心、咖啡飲品、文創選物及生活風格品牌等，包含豆腐料理、手作麵包甜點、在地農產加工品、咖啡、茶飲、香氛與手工藝品，適合全家大小一起逛市集、採買年節好物。邀市民把握機會，來北門市場走春、逛市集、拿好康，把新年好運帶回家。

過年來逛傳統市場，新 竹市北門市場「新年有好市」14日送購物金紅包袋，邀市民來逛街拿好康。（新竹市府提供）

